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McDonald’s может начать принимать к оплате криптовалюту

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#1
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награды Волшебный горшочек 
McDonald’s может начать принимать к оплате криптовалюту

В последнее время, в сети ходит много слухов о том, что гигант индустрии фастфуда McDonald’s, возможно, вскоре станет принимать к оплате биткойны.

Источник этих слухов — объявление компании о том, что вскоре сеть закусочных начнет принимать к оплате “цифровую валюту”, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в твиттере.


Особенно интересен ответ на вопрос, будет ли этой валютой биткойн:

“Мы не хотим портить сюрприз! Следите за новостями, уверены, они вас не разочаруют!”

Подобный ответ может означать массу вариантов, впрочем, он не отрицает и самого очевидного, а именно: признания биткойна. Среди прочих ресторанов фастфуда подобного масштаба, McDonald’s может стать первым, кто признает биткойн, однако, наверняка не последним.

Следует отметить, что Благотворительный фонд Рональда МакДональда уже принимает биткойны в виде пожертвований, при помощи сервиса Bitpay.

Признание биткойна McDonald’s, в качестве средства платежа, может стать большой новостью в мире криптовалют, способствующей его популяризации и развитию.Впрочем, признание другой, альтернативной валюты, может стать еще более интригующим поворотом в этой истории.

Источник: Bitcoinist
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биткоин
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