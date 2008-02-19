monopolija.online - Monopolija (Real Game)

Monopolija - это уникальная онлайн игра, в которую, наверное, играл каждый. Многие мечтали играть в нее на реальные деньги и теперь это возможно! Покупайте филиалы и получайте с них доход на свои электронные кошельки! На выбор имеется 20 филиалов, которые объединяются в 7 монополий!!!
Покупайте филиалы, участвуйте в аукционах, тяните карточки с бонусами, получайте удовольствие и зарабатывайте деньги! Удачной и прибыльной игры!
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Цитата:
Какой курс игровой валюты ?
100 БАК$ОВ = 1 Рублю, 100 Монет = 1 Рублю. БАК$Ы используются для совершения покупок а Монеты можно выводить на свои кошельки.
Да, для того, чтобы иметь возможность выводить заработанные средства, вам необходимо внести 100 руб.
Бонусы, Реферальная программа , Платёжные системы
Цитата:
10% на первое пополнение 1000 монет на счёт
Вы получаете 6% от первого и 2% от второго уровня, при пополнении рефералами на свой счет для выплат.