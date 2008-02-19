Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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monopolija.online - Monopolija (Real Game)

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:09
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 361
Благодарностей: 11
КП: 0.006
monopolija.online - Monopolija (Real Game)
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 06.02.2016


От создателей novagorod.online и bestmine.online


Регистрация



Цитата:
Monopolija - это уникальная онлайн игра, в которую, наверное, играл каждый. Многие мечтали играть в нее на реальные деньги и теперь это возможно! Покупайте филиалы и получайте с них доход на свои электронные кошельки! На выбор имеется 20 филиалов, которые объединяются в 7 монополий!!!

Покупайте филиалы, участвуйте в аукционах, тяните карточки с бонусами, получайте удовольствие и зарабатывайте деньги! Удачной и прибыльной игры!
Маркетинг





Цитата:
Какой курс игровой валюты ?
100 БАК$ОВ = 1 Рублю, 100 Монет = 1 Рублю. БАК$Ы используются для совершения покупок а Монеты можно выводить на свои кошельки.

Да, для того, чтобы иметь возможность выводить заработанные средства, вам необходимо внести 100 руб.
Бонусы, Реферальная программа , Платёжные системы

Цитата:
10% на первое пополнение 1000 монет на счёт
Вы получаете 6% от первого и 2% от второго уровня, при пополнении рефералами на свой счет для выплат.



Мой вклад



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Видеоканал-мониторинг экономических игр "Копеечка в кошельке"
Последний раз редактировалось temauroka; Сегодня в 17:27.
temauroka на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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