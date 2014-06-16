pigbon-pigbon.ru

Я не админ. Старт проекта состоялся 03.02.2017
Размещайте рекламу и за это
каждый час получайте бонусы
на Payeer кошелек!
Как это работает?
Каждый час получайте бонус в размере 1% от суммы Ваших пополнений рекламного баланса за последние 45 дней. Чтобы получать бонусы, сумма пополнений должна быть не менее 10 рублей. Получить бонус очень легко - нужно просто зайти в свой аккаунт и нажать специальную кнопку. Максимально Вы можете заработать 150% от суммы Ваших пополнений за все время пребывания в нашем проекте. Минимальная выплата 1 рубль.
Пример. Вы пополнили баланс на 100 рублей. Каждый час Вы получаете 1 рубль и можете заработать 150 рублей.
Бесплатный бонус на рекламу
Каждый час бесплатно получайте 1 рубль на рекламу. Этот бонус увеличивается когда Вы пополняете свой рекламный баланс. Смотрите таблицу. Учитывается сумма Ваших пополнений за последние 45 дней.
Партнерская программа
Создайте настоящий источник пассивного дохода. Приглашайте к нам новых участников и мы щедро отблагодарим Вас за это. Вы будете получать 20% от всех пополнений баланса Вашими рефералами: 10% на вывод + 10% на рекламу. Для заработка в партнерской программе пополнять свой баланс необязательно, поэтому Вы можете зарабатывать без вложений.
Кроме этого, на Ваш рекламный баланс будет начисляться 10% от каждого полученного Вашими рефералами бонуса на рекламу.
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