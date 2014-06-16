Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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pigbon-pigbon.ru

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 16:43
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 190
Благодарностей: 0
КП: 0.000
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blec на форуме  
Старый Сегодня, 16:56
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 190
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: pigbon-pigbon.ru
Платит

Дата операции: 06 Фев 2017 15:55
ID операции: 302014085
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 4.95 p
Комментарий: Выплата от PigBon.ru

От: P10736365
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blec на форуме  
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