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Слабеющий доллар успокаивает инвесторов

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Старый Сегодня, 16:36
#1
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Слабеющий доллар успокаивает инвесторов
Слабеющий доллар успокаивает инвесторов.И это прямая выгода для Биткоина.
В некотором смысле слабеющий доллар также положителен для экосистемы Биткоина.

Забегая наперед, финансовый мир в эти дни становится достаточно проблематичным. Инвесторы фондового рынка в настоящее время обеспокоены долларом США, хотя эта ситуация в скором времени может измениться. После ужасающего для американской валюты старта в 2017 году, дальнейшее развитие ситуации остается под вопросом. Не может быть и речи, что дальнейшее снижение стоимости является плохой новостью для инвесторов. Кроме того, доллар США может принести пользу экосистеме Биткоина в целом.

Стоит сказать, что преуспевающая тенденция доллара может быть устойчивой довольно долго. При значительном росте на протяжении 2016 года, изменение стоимости было всего лишь вопросом времени. Начиная с 8 ноября 2016 внес свои корректировки, стоимость доллара с этого времени неуклонно снижается. В то же время, эта низкая цена создает буфер для будущих неопределенностей, с которыми сталкиваются инвесторы.

Как ни странно это бы не звучало, слабеющий доллар устанавливает платформу для более сильного первого квартала 2017 года. Любая сильная валюта беспокоит инвесторов, поскольку любая иностранная валюта выглядит дешевле в долларах. Это имеет большое значение для компаний США, так как большая часть их доходов поступает от зарубежных транзакций. Боле сильный доллар повредил доходы почти всех 500 компаний S&P в четвертом квартале 2016.

До сих пор первый квартал 2017 года выглядит для инвесторов многообещающим. При понижении доллара в стоимости на 2.5% за прошедшие недели, ситуация выглядит довольно позитивной необычным способом. Пока что еще рано говорить, что является причиной, но дела обстоят лучше по сравнению с первым кварталом.

В некотором смысле слабеющий доллар также положителен для экосистемы биткоина. С менее ценной валютой инвестиции в альтернативные финансовые модели могут расцвести. Это открывает новые возможности для экосистемы биткоина так как криптовалюта продолжает держать тенденцию на повышение, установленную в январе 2017 года. Остается увидеть, будут ли инвесторы покупать Биткоин в грядущие месяцы или же нет.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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