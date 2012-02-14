Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bankir-good.ru - Банкир

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:33
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,693
Благодарностей: 557
КП: 0.011
Bankir-good.ru - Банкир


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 06.02.2017.



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◄ О проекте ►


Как играть и зарабатывать

Это бизнес игра, в которой можно купить акции компаний и банков, приносящий хороший доход в виде процентов по акциям. Полученные доходы с бизнеса можно обменять на настоящие деньги в российских рублях. Наша игра не только интересна, но и безопасна, потому что у нас есть страховой фонд, который позволит работать нашему сайту неограниченное количество времени, независимо от выплат и вложений.
Преимущества проекта

Открытая статистика - в любой момент Вам доступна прозрачная онлайн статистика.
Бонус на пополнение - 50% на первое пополнение и 10% на остальные пополнения.
Отсутствие баллов - никаких баллов и ограничений.
Пин-коды для определённых акций от администрации проекта.
Кредит можно взять на любой срок под 10% до 10000 рублей.
Бонусы - 4 бонуса: Ежедневный бонус, бонус с риском, бонус 1 раз в час, бонус на вывод!
Пополнения и выплаты происходят в автоматическом режиме моментально на Ваш кошелёк Payee

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◄ Покупка акций (Маркетинг) ►

Цитата:
Здесь Вы сможете купить акции ведущих компаний. Каждая компания приносит доход в процентах по акциям которые, можно потом продать за монеты и обменять на настоящие деньги.

Перед тем как купить акции, необходимо собрать всю прибыль в депозитарии!
* Доход в месяц за одну акцию!
Для Уровня 1 доступно только 15 Акций. Уровень увеличивает Вам хранилище для покупки, после каждого повышения Уровня хранилище увеличивается +15.




Цитата:
Здесь Вы сможете купить акции ведущих Банков. Каждый Банк приносит доход в процентах по акциям которые, можно потом продать за монеты и обменять на настоящие деньги.

Перед тем как купить акции, необходимо собрать всю прибыль в депозитарии!
Для Уровня 1 доступно только 15 зданий. Уровень увеличивает Вам хранилище для покупки, после каждого повышения Уровня хранилище увеличивается +15.

* Доход в месяц за одну акцию!



50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи: 100 процентов = 1 монета.
_____________________________________________

◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 0.5 руб.
Комиссия при выводе составляет 10%, которая идёт в Страховой фонд.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (Активация выплат) = 50 руб.
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◄ Бонусы ►
+50% на первое пополнение и +10% на последующие.
Скидка 50% на покупку акций в течение 2 часов после регистрации.
При регистрации 3 акции РосНефти
+100 монет за каждого нового реферала
4 вида бонусов: 1 час/ 24часа / с риском /на вывод.
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◄ Дополнительно ►
Конкурс рефералов.
Конкурс инвесторов.
Калькулятор дохода.
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Игры на серебро
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1 уровень - 10% на вывод.
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Последний раз редактировалось NETWEB-monitor; Сегодня в 16:49.
NETWEB-monitor вне форума  
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игры с выводом денег
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