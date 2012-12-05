Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ПАММ-счет Faraday: 10966 (PrivateFX)

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Старый Сегодня, 16:32
#1
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,510
Благодарностей: 1,524
КП: 0.069
ПАММ-счет Faraday: 10966 (PrivateFX)
Данная тема не является призывом к инвестициям и носит исключительно ознакомительный характер!


ПАММ-счет Faraday: 10966 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета: 10966
Статус оферты: Открыт
Торговый период: 4 недели
Дата открытия: 06 февраля 2017 г.
Начальный капитал Управляющего: 500,00 USD
Вознаграждение управляющего: 50 %
Штраф за досрочный вывод: 70 %
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций): 100 USD
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период: 1 %
Ограничение убытков: 50 %
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD: Нет
Условно-периодический ПАММ-счет: Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD: Нет
Уровень отчетности: По запросу
Описание торговой стратегии: автоматическая торговля на нескольких валютных парах
Способ связи с управляющим: Форум

Инвестировать в ПАММ-счет Faraday: 10966 (PrivateFX)

__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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