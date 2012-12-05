ПАММ-счет Faraday: 10966 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета: 10966 Статус оферты: Открыт Торговый период: 4 недели Дата открытия: 06 февраля 2017 г. Начальный капитал Управляющего: 500,00 USD Вознаграждение управляющего: 50 % Штраф за досрочный вывод: 70 % Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций): 100 USD Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период: 1 % Ограничение убытков: 50 % Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD: Нет Условно-периодический ПАММ-счет: Да Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD: Нет Уровень отчетности: По запросу Описание торговой стратегии: автоматическая торговля на нескольких валютных парах Способ связи с управляющим: Форум