Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,572 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПАММ-счёт Faraday:10966 (PrivateFX)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
При поддержке
Инвестиционный продукт Мастер-сервис от StForex
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:21
#1
Премиум
 
Аватар Profvest com
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 5,260
Благодарностей: 93
КП: 0.001
ПАММ-счёт Faraday:10966 (PrivateFX)
ПАММ-счёт Faraday:10966 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета 10966
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 1
Дата открытия 06 февр. 2017 г., 12:27:34
Начальный капитал Управляющего, USD 500,00
Текущий капитал Управляющего, USD 500,00
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 0,00
Доходность ПАММ-счета, % 0,00 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 11 февр. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 50 %
Штраф за досрочный вывод 70 %
Возможность копировать сделки Да
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 200,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 100
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 1 %
Ограничение убытков, % 50
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии автоматическая торговля на нескольких валютных парах
Способ связи с управляющим форум компании
Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %

Доходность:

2016:


Инвестировать в ПАММ-счёт Faraday:10966 (PrivateFX)
__________________
►►►СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ! | Телеграм канал - Первые новости хайп-индустрии!◄◄◄
Profvest com на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПАММ-счёт RVV:9230 (PrivateFX) Profvest com Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 13 11.01.2017 17:20
ПАММ-счет Faraday: 9433 (Privatefx.com) Serbinito Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 5 06.12.2016 01:18
ПАММ-счёт 0:2472 (PrivateFX) Profvest com Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 3 24.01.2016 18:43
ПАММ-счёт 0:2526 (PrivateFX) Profvest com Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 0 22.01.2016 20:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kislov
Автоматический сбор криптовалюты: способы, программы, размеры дохода
От kislov в разделе «Заработок Криптовалют»
Аватар Denver10
Необанк Monzo запускает функцию голосовых платежей
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Denver10
В Госдуме отклонен закон о компенсациях по вкладам
От Denver10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Visa и MasterCard отключили карточки российских банков в Крыму
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватар Karim
ForexIntraDay LTD - forexintradayltd.com
От Karim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Save83
Экс-сотрудница Сбербанка в Лондоне отсудила у работодателя $4,6 млн
От Save83 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube