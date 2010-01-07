+1721 ставка. Анализ гандикаперов с oddsportal.com

Не для новичков. Вы должны немного понимать суть и пользоваться oddsportal.com.
На oddsportal.com, в разделе COMMUNITY, есть гандикаперы по различным видам спорта с ROI до 100%. К сожалению, на сайте не предусмотрена, развернута статистика и можно потерять деньги или время копируя их прогнозы. Сам попадал так.
Для примера, подводные камни, которых не увидишь:
1. Диапазон коэффициентов.
У многих капперов нет профита на низких коэффициентах, а у других это основной диапазон.
Топ пользователь - www.oddsportal.com/profile/019/statistics/
После анализа его коэффициентов, понимаешь, что нет смысла ставить низкий диапазон.
ROI менее 2%. И из-за специфики других БК выйдет минус.
А высокий диапазон принесет хороший ROI и плюс.
2. Матчи с множеством дублей. 10-30 ставок на 1 матч.
Ставки выиграли, но статистика проходимости и банка слишком зависит от 1 матча.
3. Нельзя посмотреть статистику по годам.
Есть пользователи с большим плюсом, но плюс был с 2012 по 2014 год. Последние два года полнейший минус.
4. Убрать лишние типы ставок.
Пример O\U в 2016 году:
5. Слишком высокие коэффициенты.
Это результат везения. Например, второго случая, как победы Лестера сложно будет дождаться.
И т.д.
В итоге из 115 выбранных пользователей с очень высоким ROI осталось только 30. Их статистика за последние 2 года - http://odds24.ru/bets.xlsx
Последние 4 месяца сам делал ставки по выбранным параметрам.
Теперь к делу. Я предлагаю программу, которая собирает прогнозы и импортирует их в ексель.
Вы указываете любую ссылку на каппера - спорт, тип ставки, выбранный период, и т.д. Программа собирает данные и импортирует их в ексель. Где можно отфильтровать диапазон коэффициентов, типов ставок, лиг и т.д.
Пример - http://odds24.ru/samples.rar
Сайт: http://odds24.ru/
Цена: 2 000 рублей за 1 лицензию. Ограничено по количеству продаж, чтоб не пошло в массы.