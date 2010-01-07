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+1721 ставка. Анализ гандикаперов с oddsportal.com

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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Старый Сегодня, 16:02
#1
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Инвестирую в: Другое
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+1721 ставка. Анализ гандикаперов с oddsportal.com
Не для новичков. Вы должны немного понимать суть и пользоваться oddsportal.com.

На oddsportal.com, в разделе COMMUNITY, есть гандикаперы по различным видам спорта с ROI до 100%. К сожалению, на сайте не предусмотрена, развернута статистика и можно потерять деньги или время копируя их прогнозы. Сам попадал так.

Для примера, подводные камни, которых не увидишь:

1. Диапазон коэффициентов. У многих капперов нет профита на низких коэффициентах, а у других это основной диапазон.
Топ пользователь - www.oddsportal.com/profile/019/statistics/


После анализа его коэффициентов, понимаешь, что нет смысла ставить низкий диапазон.
ROI менее 2%. И из-за специфики других БК выйдет минус.

А высокий диапазон принесет хороший ROI и плюс.




2. Матчи с множеством дублей. 10-30 ставок на 1 матч.


Ставки выиграли, но статистика проходимости и банка слишком зависит от 1 матча.


3. Нельзя посмотреть статистику по годам. Есть пользователи с большим плюсом, но плюс был с 2012 по 2014 год. Последние два года полнейший минус.


4. Убрать лишние типы ставок. Пример O\U в 2016 году:



5. Слишком высокие коэффициенты.


Это результат везения. Например, второго случая, как победы Лестера сложно будет дождаться.

И т.д.
В итоге из 115 выбранных пользователей с очень высоким ROI осталось только 30. Их статистика за последние 2 года - http://odds24.ru/bets.xlsx
Последние 4 месяца сам делал ставки по выбранным параметрам.

Теперь к делу. Я предлагаю программу, которая собирает прогнозы и импортирует их в ексель.
Вы указываете любую ссылку на каппера - спорт, тип ставки, выбранный период, и т.д. Программа собирает данные и импортирует их в ексель. Где можно отфильтровать диапазон коэффициентов, типов ставок, лиг и т.д.

Пример - http://odds24.ru/samples.rar

Сайт: http://odds24.ru/
Цена: 2 000 рублей за 1 лицензию. Ограничено по количеству продаж, чтоб не пошло в массы.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:28
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