Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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goldstream.cc - GoldStream

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:59
#1
Специалист
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 887
Благодарностей: 145
КП: 0.314
goldstream.cc - GoldStream

Я не админ\владелец проекта

Представляю вашему вниманию сервис облачного майнинга с возможностью работать на своем оборудовании GoldStream.cc

Дата старта : 06.02.17

Платёжные системы: Bitcoin, Namecoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Payeer, Zcash, NixMoney, PerfectMoney, BTC-e USD.


Легенда:

GoldStream – Сервис Облачного майнинга, Mining pool, Мультивалютный кошелек и обменник криптовалют.

Майнинг :

Goldstream предлагает следующие вычислительные алгоритмы: X11, Scrypt, SHA256, Equihash.

Так же вы можете использовать Mining pool компании для работы на своем оборудовании.


Мультивалютный кошелек :

Мульти кошелек это ваш личный кошелек, в системе, который включает в себя множество различных популярных криптовалют для вашего удобства.

Кошельки , генерируемые в системе, могут быть использованы для получения и перевода средств на свои счета и для оплат в любое время, с помощью любого веб-сайта.

Вы можете выполнить обмен валюты в рамках системы, без необходимостьи использовать обменник, средства будут переданы между счетами мгновенно.

Переводы из кошельков GoldStream производятся без комиссии.

Обменник:
Позволит вам обменять ваши средства в :Bitcoin, Namecoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Payeer, Zcash, NixMoney, PerfectMoney, BTC-e USD.

Для того чтобы пользоваться обменником регистрация не нужна.

Партнерка: 1 уровень
Майнинг : 1.5% от общего объема ежедневных заработков партнеров, приглашенных вами.
Кошелек : 1,5% дивидендов, начисленных на основе баланса кошельков партнеров, приглашенных вами.

Вывод:
Переводы из системы производятся мгновенно.


Покупка мощности:
После внесения депозита на ваш кошелек в системе, необходимо оплатить аренду интересующего вас оборудования, или использовать Mining pool для работы на своем оборудовании.


Бонус:
Каждые 24 часа, происходит начисление на остаток вашего баланса кошелька в размере 0,3% от суммы, в случае, если в течение этих 24 часов, сумма не уменьшается.

Домен и SSL :
Скрины







Мой вклад в проект:


144185.00 DOGE
1ac79dd9d9d42b2c0d11679859e80573858226d50f581bb8f5 34948e43185c89

Последний раз редактировалось gutov; Сегодня в 16:04.
gutov на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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