goldstream.cc - GoldStream

Я не админ\владелец проекта
Представляю вашему вниманию сервис облачного майнинга с возможностью работать на своем оборудовании GoldStream.cc
Дата старта :
06.02.17
Платёжные системы:
Bitcoin, Namecoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Payeer, Zcash, NixMoney, PerfectMoney, BTC-e USD.
Легенда
:
GoldStream – Сервис Облачного майнинга, Mining pool, Мультивалютный кошелек и обменник криптовалют.
Майнинг :
Goldstream предлагает следующие вычислительные алгоритмы: X11, Scrypt, SHA256, Equihash.
Так же вы можете использовать Mining pool компании для работы на своем оборудовании.
Мультивалютный кошелек :
Мульти кошелек это ваш личный кошелек, в системе, который включает в себя множество различных популярных криптовалют для вашего удобства.
Кошельки , генерируемые в системе, могут быть использованы для получения и перевода средств на свои счета и для оплат в любое время, с помощью любого веб-сайта.
Вы можете выполнить обмен валюты в рамках системы, без необходимостьи использовать обменник, средства будут переданы между счетами мгновенно.
Переводы из кошельков GoldStream производятся без комиссии.
Обменник:
Позволит вам обменять ваши средства в :Bitcoin, Namecoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Payeer, Zcash, NixMoney, PerfectMoney, BTC-e USD.
Для того чтобы пользоваться обменником регистрация не нужна.
Партнерка:
1 уровень
Майнинг : 1.5% от общего объема ежедневных заработков партнеров, приглашенных вами.
Кошелек : 1,5% дивидендов, начисленных на основе баланса кошельков партнеров, приглашенных вами.
Вывод:
Переводы из системы производятся мгновенно.
Покупка мощности:
После внесения депозита на ваш кошелек в системе, необходимо оплатить аренду интересующего вас оборудования, или использовать Mining pool для работы на своем оборудовании.
Бонус:
Каждые 24 часа, происходит начисление на остаток вашего баланса кошелька в размере 0,3% от суммы, в случае, если в течение этих 24 часов, сумма не уменьшается.
Домен и SSL :
Мой вклад в проект
:
144185.00 DOGE
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