Ослабление рубля ожидается в результате операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, которые планирует Минфин.
Sberbank CIB назвал сроки девальвации рубля
На прошлой неделе Минфин объявил, что 7 февраля начнутся операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Агентом операций выступит ЦБ. Доходы от нефти при ее стоимости выше 40 долларов за баррель будут направляться на покупку валюты в течение ближайшего месяца, сама валюта будет аккумулироваться в резервах. Таким образом, искусственный дефицит иностранной валюты приведет к ее подорожанию.
По мнению специалистов Sberbank CIB, рост курса валюты стоит ожидать во II и III кварталах 2017 года, сообщает Finanz.ru.
"Мы не думаем, что валютные интервенции приведут к существенному ослаблению рубля в феврале, учитывая благоприятную сезонную динамику счета текущих операций и относительно небольшой объем долговых выплат. Однако эффект от покупок валюты может усилиться во втором и третьем кварталах, когда положительное сальдо счета текущих операций будет небольшим", - говорится в обзоре Sberbank CIB.
Так, стоимость доллара может составить 64 рублей. Кроме того, подорожание валюты может привести к росту инфляции на 1 п.п.
Решение по покупке и продаже Минфином иностранной валюты было принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику.
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