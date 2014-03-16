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Немецкое село зарабатывает по 5 млн евро в год на электроэнергии

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Немецкое село зарабатывает по 5 млн евро в год на электроэнергии


В Германии село Wildpoldsried на продаже электроэнергии с возобновляемых источников ежегодно зарабатывает более 5 млн. евро.

Новость передает Agronews.org со ссылкой на Rodovid.

За последние 20 лет (начиная с 1997 года) в Wildpoldsried было построено более 10 солнечных электростанций, 5 биогазовых станций и более 10 ветрогенераторов. Это стало хорошим источником дохода для села.

Каждый из частных домов, расположенных в этом немецком селе, имеет солнечные панели. На окрестных речушках и ручьях стоят мини-электростанции. В результате населенный пункт с населением более 2500 человек генерирует на 350% больше электроэнергии, чем ему необходимо для собственного потребления.

Местное законодательство предусматривает продажу излишков электроэнергии сбытовым сетевым компаниям, что сельсовет деревни Wildpoldsried с успехом и делает, ежегодно зарабатывая более €5 млн.

Достижения местных властей были оценены по достоинству. Коммуна собрала внушительную коллекцию из международных и национальных наград за сохранение и возобновление энергетических ресурсов, и теперь ведет активную разъяснительную работу в соседних землях, мотивируя коллег повторить их уникальный путь развития.
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