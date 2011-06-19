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Соцсеть Фейсбук собирается конкурировать с сайтами знакомств

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Соцсеть Фейсбук собирается конкурировать с сайтами знакомств
Социальная сеть Facebook запускает новую функцию Discover People, цель которой соединять между собой людей по схожим интересам.Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на TechCrunch.

Функция Discover People работает на основе совместимости людей. "Человек заполняет форму, где указывает свои интересы. Когда система находит двух или больше человек со схожими интересами, им показываются общие варианты для проведения времени. Например, если вы собираетесь посетить выставку или сходить на концерт, Facebook выдаст людей, которые также туда пойдут и открыты к новым знакомствам. Представители компании сразу отметили, что если человек не заполняет соответствующую форму, его профайл другим людям выдаваться не будет", - пишет издание.

Пока функция работает в тестовом режиме в Новой Зеландии и Австралии.

Сейчас в Facebook предусмотрен поиск пользователей только по имени и фамилии. Ранее можно было искать людей по нескольким параметрам (география, возраст, место учебы и т.д.), но в 2012 году эту возможность закрыли. Ключевым фактором послужила необходимость сохранять приватность пользователей.

Запуск функции Discover People в США уже называют желанием Facebook выйти на рынок сервисов знакомств, где сейчас по большей мере доминирует Tinder и другие подобные сайты.
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