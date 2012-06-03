Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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fishbenifits.com - FISH BENEFITS

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:25
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,699
Благодарностей: 841
КП: 0.678
fishbenifits.com - FISH BENEFITS
Я не админ

Старт 06.02.2017

FISH BENEFITS



Цитата:
О нас

Рыбная ловля является одним из древнейших видов производства человека. Возник рыбной промышленности в 17 веке в секторе пищевой промышленности и сейчас он считается одним из самых прибыльных индустрии мира.

Роль торговли рыбой на рынках сегодня:
Торговля рыбой-это очень важно по ряду причин. В первую очередь торговля в
продукции рыболовства является гораздо более важным, чем любой другой пищевой продукт.
В рыбной отрасли-это невероятно глобализованном, это невероятно
международные и невероятно жизненно важное значение, что продукты
может быть произведено в Сенегале, Малайзии и Норвегии в конечном итоге в
заводы и все таблицы этап для нашей страны.
Инвестиционные планы

Цитата:
0.20% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $499.00 0.20


0.30% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
План 1 500.00 $ - $1000.00 0.30


0.45% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
План 1 $1000.00 - $10000.00 0.45
Рефералка 5%

Принимает - Payza, PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Bitcoin

Цитата:
Все платежи проводятся мгновенно, в связи с техническими работами срок обработки может быть увеличен до 24 часов.
Цитата:
Лицензионный скрипт GoldCoders
SSL от Comodo
PM вериф
Посмотреть проект

Мой вклад

06.02.17 11:30 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13956314 from U5505***. Batch: 163233216. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to FISH BENIFITS User asmith.
__________________
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Последний раз редактировалось asmith; Сегодня в 15:27.
asmith на форуме  
Старый Сегодня, 15:29
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,335
Благодарностей: 495
КП: 0.000
Re: fishbenifits.com - FISH BENEFITS
ТС допиши что деп можно вернуть с комиссией 10% на первых двух планах с разницей в 5 и 3 дня!
А по третьему плану в любое время!
__________________
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MASTERBIT LTD - 0.4167% в час - рефбек 8% от депа
davidd вне форума  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 15:32
#3
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,588
Благодарностей: 768
КП: 0.458
Re: fishbenifits.com - FISH BENEFITS
Красивый сайтец и пейза похоже работает
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cerega319 на форуме  
Старый Сегодня, 15:37
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 214
Благодарностей: 18
КП: 0.000
Re: fishbenifits.com - FISH BENEFITS
Цитата:
Сообщение от cerega319 Посмотреть сообщение
Красивый сайтец
Диз от сюда слизан agrarian-benefit.com
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Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 15:44
#5
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 139
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Re: fishbenifits.com - FISH BENEFITS
соцсеть непонятно куда ведет, девки, старики.
__________________
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svetik11 на форуме  
Старый Сегодня, 15:47
#6
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,588
Благодарностей: 768
КП: 0.458
Re: fishbenifits.com - FISH BENEFITS
Цитата:
Сообщение от Nadus Посмотреть сообщение
Диз от сюда слизан agrarian-benefit.com
Некрасиво получается, сразу не обратил внимания
__________________
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cerega319 на форуме  
Старый Сегодня, 15:57
#7
Профессионал
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Калуга
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.12.2015
Сообщений: 942
Благодарностей: 434
КП: 0.000
Re: fishbenifits.com - FISH BENEFITS
Админу видимо хватит 1000$ чтобы свернуть свой проект,ведь при вкладе на третий план вывод депозита доступен в любое время без комсы.

А вот это слово я не понял-avail...
Типа толку не будет вывести свой косарик и выше
__________________
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SanekSolo на форуме  
Старый Сегодня, 16:01
#8
Любитель
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 282
Благодарностей: 20
КП: 0.003
Re: fishbenifits.com - FISH BENEFITS
3 домена на одном ip
http://reverseip.domaintools.com/sea...shbenifits.com
Цитата:
1. diamondstrader.biz
2. mobilebrands.xyz
3. newbux.xyz
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gmoneypro на форуме  
Старый Сегодня, 16:04
#9
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,388
Благодарностей: 5,697
КП: 0.120

награды Волшебный горшочек 
Re: fishbenifits.com - FISH BENEFITS
Цитата:
Сообщение от Nadus Посмотреть сообщение
Диз от сюда слизан agrarian-benefit.com
о ну значит агро популярен, не зря притаскивал я его
Ну прикольно шапку переделали, эт да и музец весёлый
Цитата:
benifits
админ, поправь в шапке слово
а то либо преимущество, либо благо уже
__________________
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Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в 16:09.
Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 16:06
#10
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 12
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: fishbenifits.com - FISH BENEFITS
красивый, но беспонтовый закос.
__________________
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imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 16:13
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Bitcoin City
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 17
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: fishbenifits.com - FISH BENEFITS
Я то хотел написать, "О боже, дизайн шикардос просто", эххх, был бы уникальным дизом.
Жаль. Копии никогда не давали заработать! Так что мимо тут.
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FasstMMG на форуме  
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