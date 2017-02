asmith Мастер

fishbenifits.com - FISH BENEFITS Я не админ



Старт 06.02.2017



FISH BENEFITS





Цитата: О нас



Рыбная ловля является одним из древнейших видов производства человека. Возник рыбной промышленности в 17 веке в секторе пищевой промышленности и сейчас он считается одним из самых прибыльных индустрии мира.



Роль торговли рыбой на рынках сегодня:

Торговля рыбой-это очень важно по ряду причин. В первую очередь торговля в

продукции рыболовства является гораздо более важным, чем любой другой пищевой продукт.

В рыбной отрасли-это невероятно глобализованном, это невероятно

международные и невероятно жизненно важное значение, что продукты

может быть произведено в Сенегале, Малайзии и Норвегии в конечном итоге в

заводы и все таблицы этап для нашей страны. Инвестиционные планы



Цитата: 0.20% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ

План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)

План 1 $10.00 - $499.00 0.20





0.30% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ

План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)

План 1 500.00 $ - $1000.00 0.30





0.45% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ

План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)

План 1 $1000.00 - $10000.00 0.45 Рефералка 5%



Принимает - Payza, PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Bitcoin



Цитата: Все платежи проводятся мгновенно, в связи с техническими работами срок обработки может быть увеличен до 24 часов. Цитата: Лицензионный скрипт GoldCoders

SSL от Comodo

PM вериф Посмотреть проект



Мой вклад



06.02.17 11:30 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13956314 from U5505***. Batch: 163233216. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to FISH BENIFITS User asmith. Старт 06.02.2017- Payza, PerfectMoney, Payeer, AdvCash, BitcoinМой вклад06.02.17 11:30 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13956314 from U5505***. Batch: 163233216. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to FISH BENIFITS User asmith.

