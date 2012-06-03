fishbenifits.com - FISH BENEFITS

Рыбная ловля является одним из древнейших видов производства человека. Возник рыбной промышленности в 17 веке в секторе пищевой промышленности и сейчас он считается одним из самых прибыльных индустрии мира.
Роль торговли рыбой на рынках сегодня:
Торговля рыбой-это очень важно по ряду причин. В первую очередь торговля в
продукции рыболовства является гораздо более важным, чем любой другой пищевой продукт.
В рыбной отрасли-это невероятно глобализованном, это невероятно
международные и невероятно жизненно важное значение, что продукты
может быть произведено в Сенегале, Малайзии и Норвегии в конечном итоге в
заводы и все таблицы этап для нашей страны.
Инвестиционные планы
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0.20% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $499.00 0.20
0.30% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
План 1 500.00 $ - $1000.00 0.30
0.45% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
План 1 $1000.00 - $10000.00 0.45
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