Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,563 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Termostore привлек 1 млн евро для своего климатического интернет-магазина

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:21
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,747
Благодарностей: 1,080
КП: 0.123
Стартап Termostore привлек 1 млн евро для своего климатического интернет-магазина


Стартап Termostore, расположенный в Милане (Италия), для своего интернет-магазина по климатическому оборудованию, привлёк 1 млн евро от компании ePRICE.
ePRICE потребовала в обмен на привлечённые средства 43% акций Termostore.

Стартап нацелен использовать инвестиции для расширения бизнеса по Италии и спектра предоставляемых продуктов и услуг.

Компанию возглавил Алессандро Андреоззи (сейчас является генеральным директором), которая специализируется на продаже, монтажу и обслуживании систем отопления и систем кондиционирования воздуха.

Termostore запущен в 2014 году (по данным официального сайта) в рамках венчурного ускорителя Italmondo SpA. На сегодняшний день венчурный фонд Italmondo и некоторые бизнес-ангелы уже инвестировали в Termostore более 500 тыс. евро.


Перевод специально для MMGP.RU

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
|Обзор партизана Criaton.com! |Bestinvestor.ru - Подскажет как правильно инвестировать и получить максимальную прибыль!
Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 15:22. Причина: добавлена кнопка text.ru
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
венчурные инвесторы, привлечение инвестиций, стартап, стартап старт
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап AIM привлек $1,6 млн для своего уникального сервиса мобильного трейдинга CashToday Горячие новости 0 01.02.2017 17:04
Thrive Market привлек $111 млн для своего онлайн-магазина органических продуктов kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 10 23.11.2016 18:43
Стартап Bayzat привлек $3.5 млн. для своего приложения управления мед. страховками TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 2 18.11.2016 02:45
Создание своего интернет магазина за 1 день с2x2cms.ru Атол Разработка сайтов 2 10.11.2016 18:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар netnikogo
fxdu.ru - Страхование 100% вклада (под гарантию YOUMAX)
От netnikogo в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Аленький
СПАСИБО!!!
От Аленький в разделе «Курилка»
Аватар lannna
Кому летом больше всех платят
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
Наклейки на авто и номерные рамки MMGP
От morg в разделе «Общий раздел»
Аватара нет
Nasdaq станет частной компанией?
От beketov в разделе «Финансы: обсуждение видео»
Аватар TheGOLDskull
ivy-castle - ivy-castle.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube