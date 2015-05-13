Стартап Termostore привлек 1 млн евро для своего климатического интернет-магазина

Стартап Termostore, расположенный в Милане (Италия), для своего интернет-магазина по климатическому оборудованию, привлёк 1 млн евро от компании ePRICE.
ePRICE потребовала в обмен на привлечённые средства 43% акций Termostore.
Стартап нацелен использовать инвестиции для расширения бизнеса по Италии и спектра предоставляемых продуктов и услуг.
Компанию возглавил Алессандро Андреоззи (сейчас является генеральным директором), которая специализируется на продаже, монтажу и обслуживании систем отопления и систем кондиционирования воздуха.
Termostore запущен в 2014 году (по данным официального сайта) в рамках венчурного ускорителя Italmondo SpA. На сегодняшний день венчурный фонд Italmondo и некоторые бизнес-ангелы уже инвестировали в Termostore более 500 тыс. евро.
Перевод специально для MMGP.RU