Вслед за льготами Латвия вводит «стартап-визы»

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Сейм Латвии принял поправки к закону об иммиграции, которые облегчат въезд в страну для высококвалифицированных специалистов и работников дефицитных профессий, пишет nr2.lt. Теперь так называемые стартап-визы существуют во всех трёх странах Балтии.
Иностранец из-за пределов Евросоюза может просить визу на срок до трёх лет, если он намерен развивать в Латвии инновационный продукт.
Латвийскому правительству поручено разработать список профессий с существенной нехваткой рабочей силы. Зарплата таких работников должна соответствовать размеру средней месячной зарплаты прошлого года в Латвии с применением коэффициента 1,2.
Также для лиц, получающих вид на жительство в ЕС, предусмотрена возможность сократить срок рассмотрения документов до 10 рабочих дней. Вид на жительство, в том числе, будет предоставляться, если человек не имеет соответствующего высшего образования, но пять лет проработал в конкретной сфере.
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Авторы законопроекта прогнозируют, что речи о массовом привлечении иностранных работников в Латвию не идёт. Предполагается, что в течение года возможностью нанять иностранцев воспользуются около 50 предприятий. За последние семь лет число выданных разрешений на работу выросло почти в три раза. В прошлом году разрешения на работу в Латвии получили 6007 иностранцев, среди них больше половины — украинцы, много белорусов и россиян, меньше индийцев, американцев, филиппинцев и граждан других стран.
-сообщает DELFI.
Больше всего приезжих специалистов в Латвии трудятся в отраслях транспорта и ИТ.
Дополнения в иммиграционное законодательство Латвии связаны с новым законом о льготном налогообложении для стартапов, который вступил в силу 1 января. Цель изменений — способствовать развитию высокотехнологичных бизнесов в Латвии.
С 1 января схема упрощённого получения виз и вида на жительство для представителей инновационных бизнесов из-за пределов ЕС заработала в Литве. Две недели назад программу выдачи стартап-виз запустили в Эстонии.
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