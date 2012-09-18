Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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handmining - handmining.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:17
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 641
Благодарностей: 35
КП: 0.000
handmining - handmining.com
I'm not Admin

https://www.handmining.com/?ref=prohyip



Цитата:
Hand Mining Limited предлагает выгодные инвестиции криптовалюта рынка. Прибыльные операции и высокая доходность достигается за счет использования современных систем для добычи полезных ископаемых облако Bitcoin. Компания сотрудничает с крупнейшими хозяйствами в ряде стран (Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, немецкий, Япония и Китай). Вместе мы создали достаточно большую сеть, которая имеет высокую производительность и большой потенциал.

технические специалисты Рука Mining Limited обладает необходимыми знаниями и находятся в тесном сотрудничестве с финансовыми аналитиками и трейдерами на биржах криптовалюта готовы, чтобы получить прибыль на постоянной основе, а также разработать и влиять на развитие Bitcoin отрасли в целом. Начиная с 2017 года, мы представляем инвестиционную программу, которая является продуктом развития и долгосрочных исследований. Участие в наших проектах является полностью безопасным и надежным с точки зрения сохранения ваших инвестиций.
Цитата:
Выберите план

До 15% в день навсегда (почасовая оплата)
План Сумма, потраченная (Ƀ) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.01000000 - Ƀ0.50000000 0,35
План 2 Ƀ0.50100000 - Ƀ1.00000000 0,38
План 3 Ƀ1.00100000 - Ƀ2.00000000 0,41
План 4 Ƀ2.00100000 - Ƀ5.00000000 0,45
План 5 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 0,49
План 6 Ƀ10.00100000 - Ƀ25.00000000 0,55
План 7 Ƀ25.00100000 - Ƀ3000.00000000 0,63
Рассчитайте прибыль >>



6000% через 5 дней
План Сумма, потраченная (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ25.00000000 - Ƀ3000.00000000 6000,00
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8000% после 45 дней
План Сумма, потраченная (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.04500000 - Ƀ3000.00000000 8000,00
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Accept: Perfecty Money, Payeer Bitcoin
Min Spend:10$

https://www.handmining.com/?ref=prohyip
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pro-hyipmonitor вне форума  
Старый Сегодня, 15:25
#2
Топ Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Омск
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 10,249
Благодарностей: 7,836
КП: 0.142
Re: handmining - handmining.com
Повтор
Тема есть уже http://mmgp.ru/showthread.php?t=497060
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Старый Сегодня, 15:30
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 484
Благодарностей: 49
КП: 0.127
Re: handmining - handmining.com
Симпотичный домен, пожалуй на этом все плюсы заканчиваются. БУ дизайн, запредельная доходность планов, ТС ошибся с разделом. Здесь и десяточкой играть не стоит
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