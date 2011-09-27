Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,563 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Дорогая реклама: $5 млн за 30 секунд ролика со Шварценеггером

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:16
#1
Премиум
 
Аватар Tigrenish
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4,273
Благодарностей: 1,757
КП: 0.419

награды Манимейкер 
Дорогая реклама: $5 млн за 30 секунд ролика со Шварценеггером

Арнольд Шварценеггер является культовой личностью современности, в его честь было установлено несколько памятников, а старые фильмы с его участием до сих пор остаются популярными. Некоторые компании видят в этом преимущество и подписывают контракты для съемки рекламных фото и роликов, для популяризации собственной продукции. Не остаются в стороне и мобильные игры. Так буквально на днях, в сети появился еще один рекламный ролик с участием Шварценеггера, популяризирующий очень прибыльную мобильную игру Mobile Strike.


Из заявления компании MZ - издателя стратегий для смартфонов Mobile Strike и Game of War, за показ рекламного ролика в 30 секунд, в первой половине трансляции "Национальной Футбольной лиги", было выплачено $5 млн. Сам ролик показывает компьютерную битву в реальном мире, в течение которой сам Шварцнеггер используя мобильный телефон для управления юнитами. Но основным акцентом ролика остаются "продолжения" известных всему миру фраз "I'll be back" и "Hasta la vista, baby".

MZ уже второй год подряд тратит миллионы долларов для рекламы Mobile Strike аудитории телезрителей Super Bowl. По словам издательства, такая реклама действительно приносит большой поток новых клиентов, что в значительной мере повышает прибыль компании. При этом во время трансляции Super Bowl, используется не только реклама на телевидении, но и полноценная реклама в Facebook и Twitter. Как только начинается перерыв и пользователь заходит в социальную сеть для просмотра новостей в своем профиле, ему продолжает показываться реклама мобильной игры.

Mobile Strike является одной из самых популярных мировых мобильных игр, и уже долгое время входит в топ-5 скачиваний iOS и Android. Такие показатели позволяют зарабатывать от $4 до $5 млн в день.

Перевод специально для MMGP.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Bestinvestor.ru - Как инвестировать и получить максимальную прибыль?
Лучшие инвест идеи на 2017 год
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :)
Последний раз редактировалось Tigrenish; Сегодня в 15:18.
Tigrenish на форуме  
Ответить
Метки
youtube, дорого, игра, новости, реклама
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Самая дорогая валюта в мире Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 21 12.12.2016 13:40
Что за песня играет, в конце ролика... Bagvell Курилка 2 29.01.2012 07:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар barkanov
Сколько получает Путин
От barkanov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
МВФ: Биткойн лучше не запрещать
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Проверенный сайт legionbets.ucoz.ru
От Terrasto в разделе «Прогнозы»
Аватар Prosvetlenniy
Трамп "успешно" продал все свои акции!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mokin35
В школах хотят ввести уроки финансовой грамотности
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Честные экономические игры
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube