Дорогая реклама: $5 млн за 30 секунд ролика со Шварценеггером

Арнольд Шварценеггер является культовой личностью современности, в его честь было установлено несколько памятников, а старые фильмы с его участием до сих пор остаются популярными. Некоторые компании видят в этом преимущество и подписывают контракты для съемки рекламных фото и роликов, для популяризации собственной продукции. Не остаются в стороне и мобильные игры. Так буквально на днях, в сети появился еще один рекламный ролик с участием Шварценеггера, популяризирующий очень прибыльную мобильную игру Mobile Strike.



vBulletin [video]

Из заявления компании MZ - издателя стратегий для смартфонов Mobile Strike и Game of War, за показ рекламного ролика в 30 секунд, в первой половине трансляции "Национальной Футбольной лиги", было выплачено $5 млн. Сам ролик показывает компьютерную битву в реальном мире, в течение которой сам Шварцнеггер используя мобильный телефон для управления юнитами. Но основным акцентом ролика остаются "продолжения" известных всему миру фраз "I'll be back" и "Hasta la vista, baby".



MZ уже второй год подряд тратит миллионы долларов для рекламы Mobile Strike аудитории телезрителей Super Bowl. По словам издательства, такая реклама действительно приносит большой поток новых клиентов, что в значительной мере повышает прибыль компании. При этом во время трансляции Super Bowl, используется не только реклама на телевидении, но и полноценная реклама в Facebook и Twitter. Как только начинается перерыв и пользователь заходит в социальную сеть для просмотра новостей в своем профиле, ему продолжает показываться реклама мобильной игры.



Mobile Strike является одной из самых популярных мировых мобильных игр, и уже долгое время входит в топ-5 скачиваний iOS и Android. Такие показатели позволяют зарабатывать от $4 до $5 млн в день.



Перевод специально для MMGP.ru



