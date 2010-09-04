Блокчейн и биткоин в Эстонии — как развивается индустрия в стране

В начале 2000-х Эстония – страна с 1,3-миллионным населением и чемоданными настроениями его работоспособной части, – начала масштабный проект всеобщей диджитализации. Так, через 15 лет инфраструктура страны оказалась готовой к обкатке первых в мире блокчейн-проектов в сфере govtech и имплементации блоковой цепи в рамках уже существующих e-проектов.



Однако если говорить о двух ипостасях блокчейна – в широком смысле и как основы биткоина, – нужно признать кардинально разный подход к этим сферам со стороны эстонского правительства.



Эстонские блокчейн-проекты



Начав применять блокчейн в Government Technology в 2015-м, эстонцы решили сыграть на опережение и убить двух зайцев сразу:



а) освоить преимущества блокчейна (прозрачность хранения и передачи данных, экономия на посредниках-регистраторах, удешевление документооборота etc);

б) нестандартно подойти к решению демографической проблемы, сделав ставку не на рождаемость кого-нибудь ради чего-нибудь, а на привлечение молодых и экономически активных. При этом не обязывая их физически находиться в Эстонии.



Проект электронного резидентства, которое по ошибке или для упрощения называют электронным гражданством, был запущен в 2015-м, но еще до того, как о блокчейне стали говорить из каждого утюга. Позже, к концу года, команды e-Residency и Bitnation объявили о запуске блокчейн-сервиса Public Notary, представляющего собой удаленного электронного нотариуса, который позволяет иностранцам заверять документы, находясь в любой точке мира.



e-Residency



Само по себе е-резидентство позволяет не гражданину Эстонии вести в стране бизнес, открывать счета в эстонских банках и использовать электронную подпись при заключении договоров. Резидент получает ID-карточку, похожую на те, которые есть у эстонцев, только без фото.



Выгода государства – в налоговых поступлениях и перспективе, что бизнесмен захочет расширить компанию, создать рабочие места или даже переехать в Эстонию.



Теперь создателям e-Residency предстоит внедрить блокчейн в инфраструктуру проекта. Над этим работает команда Каспара Корьюса – молодого менеджера, чье имя занимает первую строчку списка Forbes в категории «Технологии и финансы» среди людей до 30. Известности этому специалисту добавляет то, что экс-вице-президент Google Меган Смит причисляет его к 20 мировым лидерам в сфере диджитал-технологий.



Public Notary



Кроме этого, в марте прошлого года Фонд электронного здравоохранения Эстонии совместно со стартапом Guardtime, разработчиком технологии keyless signature infrastructure (KSI), объявил о совместном проекте по переводу медицинских карточек эстонских граждан в блокчейн.



Его суть – в безопасном хранении и оперативном доступе врача к данным о здоровье пациента. В практическом смысле это дает возможность оперативно среагировать на экстренный случай, имея на руках историю болезни, пройденных терапий, противопоказаний и всего того, что теряется среди бумаг, вклеенных в медицинскую карточку.



Обзор блокчейн-проектов будет неполон, если ограничиться только сферой govtech и решениями для социальной сферы. Следующие два проекта также становились яркими инфоповодами в сообществе.



Nasdaq и система голосования



В конце января 2017-го биржа Nasdaq объявила об успешно проведенном блокчейн-эксперименте, запущенном год назад совместно с платформой e-Residency. Речь идет о системе под названием e-Voting, предназначенной для голосования в кругу акционеров компании.



Выяснилось, что блокчейн действительно снижает расходы на проведение голосований и ускоряет их. Исходя из этого, Nasdaq решила изучить и другие возможности использования блокчейна – не только для внутренних процессов, но и для клиентских сервисов.



Блокчейн-биржа от основателей Funderbeam



В ноябре прошлого года стало известно о том, что Funderbeam – своего рода поисковик стартапов, основанный экс-СЕО Nasdaq Кайди Руусалепп, – планирует создать фондовую биржу на базе блокчейна.

По замыслу учредителей, биржа должна стать открытой платформой и «финансовым двигателем» для ее пользователей. Известно, что в проект вложились как минимум три компании и два частных инвестора – в том числе основатель Skype Яаан Таллинн.



Кошелек от LHV Bank



Эстонский LHV Bank, четыре года назад начавший изучать блокчейн, в 2015-м запустил собственное приложение Cuber Wallet, позволяющий быстро и бесплатно отправлять переводы в евро. Помимо эстонской команды, в проекте приняли участие разработчики из четырех стран, включая Украину.



Кошелек доступен для скачивания в Apple Store и Google Play, а пользоваться им могут все, у кого есть счет в LHV.



Криптовалюты



Биткоин в Эстонии признан платежным средством, а это значит, что по крайней мере операции с ним не подлежат налогообложению. Однако, в отличие от блокчейна, биткоин не воспринимается государственной системой дружелюбно. До решения Европейского суда о том, что биткоин является валютой, а не товаром (октябрь 2015-го), Центробанк страны не рекомендовал гражданам связываться с криптовалютой и сравнивал биткоин с финансовой пирамидой.



В сообществе еще помнят скандал 2014 года, когда по требованию полиции был закрыт сайт по торговле биткоинами BTC.ee. Тогда его владелец Отто де Воогд заявил, что подвергся давлению со стороны правоохранителей, потребовавших предоставить ID всех клиентов. После этого де Воогд инициировал судебный процесс, участниками которого стали Верховный суд Эстонии, а также два министерства и Центробанк.



Облачный майнинг



Отсутствие налога на прибыль для юридических лиц привлекло в эстонскую юрисдикцию бренд HashCoins с его сервисом облачного майнинга HashFlare. По словам менеджера проекта Виталия Павлова, облачный майнинг по-прежнему выгоден, даже с учетом халвинга 2016 года и цен на электричество. У HashFlare – полмиллиона заключенных контрактов с пользователями.



Биткоины через банкомат



Первый в странах Балтии биткоин-банкомат появился в Эстонии в 2015 году. В нем можно купить исключительно биткоин и только при наличии документа, удостоверяющего личность.



Установкой BTC-банкоматов в Эстонии занимается фирма DeCrypto. По словам ее учредителей Дениса Кудряшова и Алексея Галкина, спрос на биткоин-обменники есть, но это не значит, что можно говорить о сформированном криптосообществе. Образовательных проектов, посвященных биткоину, в стране также проводится очень мало, утверждают основатели DeCrypto.



Ситуация может измениться в этом году: на 9 марта в Таллинне запланирована первая в Эстонии крупная конференция по блокчейну и криптовалютам – Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn. На момент публикации, участие в ней подтвердили упомянутый выше директор e-Residency Каспар Корьюс, учредитель Funderbeam Кайди Руусалепп и директор BitcoinFoundation Йон Матонис. Также среди участников – ведущий инженер польского подразделения IBM Каролина Марцантович, разработчики сервиса блокчейн-аукциона e-Auction 3.0, социальной платформы «Голос» и других проектов.



Источник. В начале 2000-х Эстония – страна с 1,3-миллионным населением и чемоданными настроениями его работоспособной части, – начала масштабный проект всеобщей диджитализации. Так, через 15 лет инфраструктура страны оказалась готовой к обкатке первых в мире блокчейн-проектов в сфере govtech и имплементации блоковой цепи в рамках уже существующих e-проектов.Однако если говорить о двух ипостасях блокчейна – в широком смысле и как основы биткоина, – нужно признать кардинально разный подход к этим сферам со стороны эстонского правительства.Начав применять блокчейн в Government Technology в 2015-м, эстонцы решили сыграть на опережение и убить двух зайцев сразу:а) освоить преимущества блокчейна (прозрачность хранения и передачи данных, экономия на посредниках-регистраторах, удешевление документооборота etc);б) нестандартно подойти к решению демографической проблемы, сделав ставку не на рождаемость кого-нибудь ради чего-нибудь, а на привлечение молодых и экономически активных. При этом не обязывая их физически находиться в Эстонии.Проект электронного резидентства, которое по ошибке или для упрощения называют электронным гражданством, был запущен в 2015-м, но еще до того, как о блокчейне стали говорить из каждого утюга. Позже, к концу года, команды e-Residency и Bitnation объявили о запуске блокчейн-сервиса Public Notary, представляющего собой удаленного электронного нотариуса, который позволяет иностранцам заверять документы, находясь в любой точке мира.Само по себе е-резидентство позволяет не гражданину Эстонии вести в стране бизнес, открывать счета в эстонских банках и использовать электронную подпись при заключении договоров. Резидент получает ID-карточку, похожую на те, которые есть у эстонцев, только без фото.Выгода государства – в налоговых поступлениях и перспективе, что бизнесмен захочет расширить компанию, создать рабочие места или даже переехать в Эстонию.Теперь создателям e-Residency предстоит внедрить блокчейн в инфраструктуру проекта. Над этим работает команда Каспара Корьюса – молодого менеджера, чье имя занимает первую строчку списка Forbes в категории «Технологии и финансы» среди людей до 30. Известности этому специалисту добавляет то, что экс-вице-президент Google Меган Смит причисляет его к 20 мировым лидерам в сфере диджитал-технологий.Кроме этого, в марте прошлого года Фонд электронного здравоохранения Эстонии совместно со стартапом Guardtime, разработчиком технологии keyless signature infrastructure (KSI), объявил о совместном проекте по переводу медицинских карточек эстонских граждан в блокчейн.Его суть – в безопасном хранении и оперативном доступе врача к данным о здоровье пациента. В практическом смысле это дает возможность оперативно среагировать на экстренный случай, имея на руках историю болезни, пройденных терапий, противопоказаний и всего того, что теряется среди бумаг, вклеенных в медицинскую карточку.Обзор блокчейн-проектов будет неполон, если ограничиться только сферой govtech и решениями для социальной сферы. Следующие два проекта также становились яркими инфоповодами в сообществе.В конце января 2017-го биржа Nasdaq объявила об успешно проведенном блокчейн-эксперименте, запущенном год назад совместно с платформой e-Residency. Речь идет о системе под названием e-Voting, предназначенной для голосования в кругу акционеров компании.Выяснилось, что блокчейн действительно снижает расходы на проведение голосований и ускоряет их. Исходя из этого, Nasdaq решила изучить и другие возможности использования блокчейна – не только для внутренних процессов, но и для клиентских сервисов.В ноябре прошлого года стало известно о том, что Funderbeam – своего рода поисковик стартапов, основанный экс-СЕО Nasdaq Кайди Руусалепп, – планирует создать фондовую биржу на базе блокчейна.По замыслу учредителей, биржа должна стать открытой платформой и «финансовым двигателем» для ее пользователей. Известно, что в проект вложились как минимум три компании и два частных инвестора – в том числе основатель Skype Яаан Таллинн.Эстонский LHV Bank, четыре года назад начавший изучать блокчейн, в 2015-м запустил собственное приложение Cuber Wallet, позволяющий быстро и бесплатно отправлять переводы в евро. Помимо эстонской команды, в проекте приняли участие разработчики из четырех стран, включая Украину.Кошелек доступен для скачивания в Apple Store и Google Play, а пользоваться им могут все, у кого есть счет в LHV.Биткоин в Эстонии признан платежным средством, а это значит, что по крайней мере операции с ним не подлежат налогообложению. Однако, в отличие от блокчейна, биткоин не воспринимается государственной системой дружелюбно. До решения Европейского суда о том, что биткоин является валютой, а не товаром (октябрь 2015-го), Центробанк страны не рекомендовал гражданам связываться с криптовалютой и сравнивал биткоин с финансовой пирамидой.В сообществе еще помнят скандал 2014 года, когда по требованию полиции был закрыт сайт по торговле биткоинами BTC.ee. Тогда его владелец Отто де Воогд заявил, что подвергся давлению со стороны правоохранителей, потребовавших предоставить ID всех клиентов. После этого де Воогд инициировал судебный процесс, участниками которого стали Верховный суд Эстонии, а также два министерства и Центробанк.Отсутствие налога на прибыль для юридических лиц привлекло в эстонскую юрисдикцию бренд HashCoins с его сервисом облачного майнинга HashFlare. По словам менеджера проекта Виталия Павлова, облачный майнинг по-прежнему выгоден, даже с учетом халвинга 2016 года и цен на электричество. У HashFlare – полмиллиона заключенных контрактов с пользователями.Первый в странах Балтии биткоин-банкомат появился в Эстонии в 2015 году. В нем можно купить исключительно биткоин и только при наличии документа, удостоверяющего личность.Установкой BTC-банкоматов в Эстонии занимается фирма DeCrypto. По словам ее учредителей Дениса Кудряшова и Алексея Галкина, спрос на биткоин-обменники есть, но это не значит, что можно говорить о сформированном криптосообществе. Образовательных проектов, посвященных биткоину, в стране также проводится очень мало, утверждают основатели DeCrypto.Ситуация может измениться в этом году: на 9 марта в Таллинне запланирована первая в Эстонии крупная конференция по блокчейну и криптовалютам – Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn. На момент публикации, участие в ней подтвердили упомянутый выше директор e-Residency Каспар Корьюс, учредитель Funderbeam Кайди Руусалепп и директор BitcoinFoundation Йон Матонис. Также среди участников – ведущий инженер польского подразделения IBM Каролина Марцантович, разработчики сервиса блокчейн-аукциона e-Auction 3.0, социальной платформы «Голос» и других проектов.

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