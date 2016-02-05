Внимание! Инструкция как получить 36%КЭШБЕК

Шаг 2
Далее покупаете подарочный сертификат на сайте AliExpress и получаете кэшбэк с этой покупки (до 18%)
Шаг 3
Покупаете интересующий Вас товар, оплатив его сертификатом, и получаете кэшбэк со стоимости
В этом случае кэшбэк на покупку товара (еще до 18%)будет засчитан в полном объеме Итого 18+18=36% так суммарный кешбек составляет до 36%! так что начинайте покупать выгодно
Вне зависимости от того, полностью он был оплачен сертификатом или частично. Таким образом, на одну потраченную на покупки сумму Вы получите кэшбэк до 36%!