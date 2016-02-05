Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Внимание! Инструкция как получить 36%КЭШБЕК

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:45
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 230
Благодарностей: 6
КП: 0.005
Внимание! Инструкция как получить 36%КЭШБЕК

В этой инструкции вы узнайте как получить повышенный кэшбек до 36%


Шаг 1
Регистрируйтесь вот на этом сервисе Он дает на алиэкспресс кешбек до 18%


Шаг 2
Далее покупаете подарочный сертификат на сайте AliExpress и получаете кэшбэк с этой покупки (до 18%)

Шаг 3

Покупаете интересующий Вас товар, оплатив его сертификатом, и получаете кэшбэк со стоимости
В этом случае кэшбэк на покупку товара (еще до 18%)будет засчитан в полном объеме Итого 18+18=36% так суммарный кешбек составляет до 36%!
так что начинайте покупать выгодно
Вне зависимости от того, полностью он был оплачен сертификатом или частично. Таким образом, на одну потраченную на покупки сумму Вы получите кэшбэк до 36%!

Начинайте покупать выгодно
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

ВОЗВРАТ ДО 36%!!!!
AmigowAmAm на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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