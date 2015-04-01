ООН выразила недовольство отказом Киева выплачивать пенсии жителям Донбасса

Издание "Зеркало недели" сообщило, что ООН выражает недовольство на то, что жителям Донбасса Киев отказался выплачивать пенсии и социальные пособия
. Издание ссылается на Нила Вокера, координатора систем организации на Украине.
Вокер сообщил, что некоторые действия, а именно, когда из списков выплат исключали людей, нарушают не только международные законы, но в первую очередь и украинские. И они серьезно обеспокоены такими действиями, а также уже несколько раз поднимали вопрос по этому поводу. Поэтому, по его словам, ООН настаивает на том, чтобы социальные выплаты предоставлялись всем гражданам, независимо от места, где они проживают.
Ирина Геращенко
, заместитель спикера верховной рады, в прошлом году в октябре назвала пенсионеров Донбасса «мертвыми душами»
. Также она сообщила, что управление не будет выплачивать им социальные выплаты и пенсии.
Украинское управление должно жителям Донбасса за социальные выплаты более 10 миллиардов гривен.
Такую цифру в мае 2016 назвал Павел Розенко, вице-премьер Украины. Это, по курсу валюты на то время, составляет около 400 миллионов долларов.
Напомним, что вооруженный конфликт на Донбассе начался в апреле 2014 года.
Специально для mmgp.ru