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VOLTA упростит зарядку мобильных устройств

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VOLTA упростит зарядку мобильных устройств

Беспроводная зарядка в мобильных устройствах является невероятно удобной опцией, поскольку с ней отпадает необходимость в кабелях, которыми не всегда с первого раза попадаешь в разъём или они попросту ломаются. К сожалению, далеко не все смартфоны и планшеты поддерживают такую функцию. Другим удобным решением может стать магнитный зарядный кабель VOLTA. Он совместим с устройствами на Android (microUSB), iOS (Lightning) и универсальным разъёмом USB Type-C. Аксессуар состоит из двух частей: непосредственно кабеля с симметричным USB-разъёмом на одном конце и магнитным - на другом, а также набора магнитных коннекторов для мобильных устройств.


Магнитный коннектор вставляется в разъём смартфона, планшета или ноутбука и не занимает много места. Когда аксессуар подключен к устройству, достаточно просто поднести кабель к коннектору, и они притянутся друг к другу с помощью магнитов. Это не только удобно, но и практично.


Ещё одним достоинством VOLTA является то, что кабель покрыт тремя слоями из поливинилхлорида, благодаря чему он невероятно крепкий. К тому же все разъёмы имеют 18-каратное золотое покрытие, что обеспечивает более быструю и стабильную подачу тока на устройство. Производитель настолько уверен в надёжности аксессуара, что предлагает на него пожизненную гарантию.

Заказать VOLTA можно на Kickstarter. Самый доступный набор за $20 включает кабель и два коннектора для Android и iOS-устройств.

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