Samsung приобретает компанию Perch, специализирующуюся на видеонаблюдении

На этой неделе руководство Samsung Electronics заявило о закрытии сделки по приобретению Perch. Эта компания известна прежде всего тем, что даёт вторую жизнь старым смартфонам, превращая их в камеры наблюдения для дома. Таким образом получается своеобразная охранная система, создаваемая по принципу "сделай сам". В официальном пресс-релизе Perch заявила, что вся её команда отныне будет работать с Samsung для создания следующего поколения устройств Интернета вещей.
Perch является результатом работы программы Samsung Accelerator (сейчас известна как Samsung Next). Samsung Accelerator обеспечивает финансирование начинающим компаниям с перспективными разработками. Не секрет, что многие проекты, которые заинтересовали Samsung, в будущем вливаются в её состав. Perch сумела создать уникальное программное обеспечение, которое устанавливается на смартфоны, планшеты, веб-камеры и позволяет следить за обстановкой в помещении. При этом активация происходит даже при фиксации движения, что позволяет своевременно просигнализировать пользователю о проникновении в дом без использования дорогостоящих охранных систем.
К сожалению, для настоящих пользователей это означает необходимость поиска аналогичного сервиса, поскольку Perch не будет продолжать поддерживать свои системы в том виде, в каком они представлены сегодня. Фирменное приложение Perch исчезнет из Google Play 17 февраля.
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