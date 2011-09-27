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Платежный стартап Klarna выкупит немецкий BillPay за $75 млн

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Старый Сегодня, 14:33
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Платежный стартап Klarna выкупит немецкий BillPay за $75 млн

Сегодня, платежный стартап из Швеции Klarna, подтвердил покупку платежной компании из Германии BillPay. Предыдущим владельцем BillPay, является Wonga.

К сожалению, компании не раскрыли точной стоимости сделки, но исходя из докладов размещенных на прошлых выходных, примерная стоимость может быть на уровне $75 млн.

Продажа является одним из шагов консолидации компании: Klarna стремится усилить свое присутствие на территории Европы, в частности Германии, в свою очередь Wonga немного изменяет свои планы и хочет полностью сконцентрироваться на нише микрокредитования. Хотя изначально, при покупке BillPay в 2013 году, Wonga планировали наладить и платежные каналы.

Соучредитель и генеральный директор Klarna Себстьян Симиатковский, сказал, что приобретение BillPay, это неоценимый вклад в развитие компании. Талантливая команда берлинского стартапа, позволить получить дополнительные данные, опыт и знания для расширения присутствия платежной компании на территории Европы. При этом уже подготовленный плацдарм в Германии и факт того, что это один из самых больших екоммерс рынков мира, позволит ускорить темпы развития и привлечь еще больше клиентов.

Возможно для Wonga, продажа BillPay стала необходимостью, после скандала 2014 года, когда благодаря площадке было выдано 330 тысяч "плохих" кредитов. Это ситуация поставила клеймо на имени компании, что повлекло увольнение сотрудников и необходимость рестуктуризации компании.

Сам BillPay, был основан в 2009 году, на базе инкубатора Rocket Internet, и стал один из нескольких екоммерс клонов известных ресурсов - на территории страны, стартап называют немецким PayPal. Для быстрого развития компании и укрепления позиций, BillPay осуществляет экспансию только на очень развитые екоммерс рынки Европы в число которых входит Германия, Швейцария, Австрия и Нидерланды.

На данный момент, остается также неизвестно, насколько развит бизнес немецкого стартапа, но еще в 2013 году, общее число пользователей составляло 2 млн человек и были подписаны соглашения с 3,5 тысячами онлайн магазинов, с общим оборотом в $409 млн.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
европа, кредит, платежная система, покупка, стартап
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