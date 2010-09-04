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Samsung представит мини-версию Samsung Pay

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Samsung представит мини-версию Samsung Pay

Samsung запустит упрощенную версию своего мобильного платежного сервиса Samsung Pay – Samsung Pay Mini – для всех устройств на базе Android.

Первой страной, где запустится Samsung Pay Mini, станет Южная Корея. Там запуск запланирован на первый квартал 2017 года.

Приложение можно будет установить на устройства с HD-дисплеем с расширением не ниже 1280х720 пикселей и версией Android не младше Android 5.0 Lollipop.

Перед полноценным запуском Samsung намерена протестировать свое новое приложение. Тестирование стартует 6 ноября 2017 года. Приложение доступно для загрузки на Google Play Store.

В Samsung уточнили, что позже планирует запустить Samsung Pay Mini и на других рынках.

Samsung Pay Mini предназначен, в первую очередь, для онлайн-платежей, тогда как Samsung Pay – для оплаты покупок в физических магазинах.

В Samsung Pay Mini также будет предусмотрен сервис, с помощью которого потребители смогут «покупать желаемые товары где и когда угодно». Сервис поддерживает программу бонусов Samsung Rewards, которая предусматривает начисление бонусов за совершенные покупки.

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Метки
новости, платежная система
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