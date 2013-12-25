Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Men Invest - men-invest.ru

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 14:21
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 4,479
Благодарностей: 674
Записей в блоге: 4
КП: 0.236
Men Invest - men-invest.ru
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!





Старт проекта: 22.01.2017




Цитата:
Добро пожаловать на наш сайт - men-invest.ru. Мы готовы помочь Вам сделать первые шаги к успеху! Наша команда занимается инвестированием средств в спортивные события уже на протяжении многих лет. Мы проработали много разных схем и определили алгоритм, с которым можем работать и приносить относительно немалую прибыль. Многолетний опыт нашей команды может помочь Вам создать из минимальных инвестиций стабильную финансовую независимость. Мы работаем не первый день, по этому риски очень минимальны, абсолютно все ставки на спорт основываются на профессиональной спортивной аналитике.



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Старый Сегодня, 14:30
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: 404
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.12.2014
Сообщений: 2,155
Благодарностей: 681
КП: 0.275
Re: Men Invest - men-invest.ru
Домен ру, паер, диз, ТС, плавающий процент, если подвести и сделать выводы, то лучше пройти мимо)
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Старый Сегодня, 14:37
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 25.10.2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Men Invest - men-invest.ru
Реальный шлак.))) Админу кол в дневник и родителей в школу.
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Katana- на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:57
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