Men Invest - men-invest.ru

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 22.01.2017
Цитата:
Добро пожаловать на наш сайт - men-invest.ru. Мы готовы помочь Вам сделать первые шаги к успеху! Наша команда занимается инвестированием средств в спортивные события уже на протяжении многих лет. Мы проработали много разных схем и определили алгоритм, с которым можем работать и приносить относительно немалую прибыль. Многолетний опыт нашей команды может помочь Вам создать из минимальных инвестиций стабильную финансовую независимость. Мы работаем не первый день, по этому риски очень минимальны, абсолютно все ставки на спорт основываются на профессиональной спортивной аналитике.
Маркетинг:
Плавающий процент до 10% ежедневно, депозит можно вывести
Минимальный вклад: 1$
Минимальная сумма на вывод: 0.01$
Реф-программа: 10%
Оплата: Payeer
Выплаты: ручные
SSL-сертификат: да
Мой вклад:
Дата операции: 06 Фев 2017 12:20
ID операции: 301882314
Тип операции: перевод
Магазин: men-invest.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.00 $
Сумма получения: 100.00 $