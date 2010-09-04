2017: начало эры Биткойна

Прежде всего, я хочу признаться, что изначально был биткойн-скептиком, а также совершенно неопытным человеком в сфере Биткойна, иными словами, девственником. И до сих пор я не убеждён полностью. Я не думаю, что негосударственная валюта может решить все насущные мировые проблемы, такие как бедность, голод или неграмотность.



Тем не менее, то, что я увидел и узнал – заставило меня несколько изменить своё мнение. Биткойн и другие криптовалюты играют важную роль в будущем, и это будущее уже здесь и сейчас.



В 2016 году мы наблюдали значительное увеличение стоимости Биткойна. В середине января 2016, цена биткойна была близка к 350$, а сейчас выше 1000$. Однако, что интересно, само по себе это не имеет ценности, но имеет значение тот потенциал, которым обладают криптовалюты, в те изменчивые времена, что мы живём.



2016 – показательный год



2016 год действительно был показательным. Он продемонстрировал нам в недвусмысленных выражениях, что всё, что мы считали само собой разумеющимся, может исчезнуть в одно мгновение. Brexit, Трамп или даже индийская демонетизация – всё это было движущей силой роста цены биткойна, но также является симптомами общего экономического спада, который преобладает в наше время.



Мы не знаем, что принесет будущее, однако, нет сомнений в том, что если нынешняя тенденция сохранится, то существует множество «левых» возможностей для роста Биткойна.



Биткойн – это больше, чем просто его цена



Блокчейн, технология стоящая за Биткойном, стала «большой бомбой» во многих отношениях, и мы можем ожидать, что банки, безусловно, сделают шаг, чтобы принять эту технологию.



Согласно отчёту IBM под названием «Ведущий пакет в блокчейн-банкинге: Новаторы задают темп», из 200 банков в 16 странах, 15% они классифицируют, как новаторов, которые предположительно, используют блокчейн в коммерческой отрасли.



В докладе говорится:



«В начале своего пути в ключевых областях бизнеса, новаторы видят серьёзное препятствие. Они считают, что пять из девяти основных бизнес-областей, испытывают значительные затруднения и вкладывают в каждую из них».



Мы уже в значительной степени оценили потенциал смарт-контрактов в 2016 году, но в 2017 году мы ожидаем, что смарт-контракты станут реальностью.



В своём докладе под названием «Смарт-контракты в финансовых услугах: от хайпов к реальности», Capgemini рассматривает, сколько времени пройдёт, прежде чем смарт-контракты выстрелят, где они приходят к выводу:



«Учитывая масштабы этого цифрового переворота – он займёт как минимум три года, прежде чем смарт-контракты войдут в мэйнстрим. Тем не менее, практическая отрасль, которая представлена ведущим блокчейном и бухгалтерской политикой финансовых учреждений, положительно относится к принятию смарт-контрактов. Смарт-контракты, которые не требуют распределенных реестров бухгалтерского учета, могут стать жизнеспособны к концу 2017 года. Мы ожидаем, что массовое внедрение начнется в первые годы следующего десятилетия».



Почему Биткойн актуален как никогда



Мало того, что блокчейн сам по себе является важным фактором в 2017 году, но и сами криптовалюты будут становиться всё более привлекательными.



События, происходящие в Индии, Венесуэле, Нигерии и даже западных странах, указывают на то, что люди теряют веру в традиционную финансовую систему. По факту, продолжение этого безумия в 2017 году сделает криптовалюты ещё более значимыми.



Возьмём, к примеру, Индию, где следующей целью нападения государства на богатство граждан может стать золото или имущество. Правительство всё больше кричит о введении закона, который ещё более затруднит для индийцев финансовую анонимность по отношению к собственным вкладам. Уже есть предложение об изъятии наиболее солидных счетов в США, Европе и Австралии. В 2017 году неприятности продолжатся, и люди ещё больше захотят перейти на валюту, до которой правительство не сможет дотянуть свои грязные лапы.



Взаимозаменяемость – это то, что нам нужно в 2017 году



Биткойн выжил, всё больше становится средством сохранения стоимости и принимает форму цифрового золота. Почему я до сих пор не полностью убежден? Именно из-за отсутствия повсеместного принятия.



Многие скажут, что это не должно быть основным фактором, или что Биткойн – это просто эксперимент. Ну, может быть. Тем не менее, только тогда, когда большинство людей обнаружат для себя Биткойн и начнут его использовать – эта валюта станет действительно полезной.



Может быть, в этом году, самый лучший подарок, который мы можем сделать Биткойну – это просто использовать его, оплачивая им покупки. Только тогда, когда Биткойн станет распространён повсеместно, его истинный потенциал будет реализован.



Сможет ли привлекательность цены биткойна заставит его преодолеть ту отметку популярности, когда он сможет считаться валютой? Боюсь, это возможно.



Источник. Прежде всего, я хочу признаться, что изначально был биткойн-скептиком, а также совершенно неопытным человеком в сфере Биткойна, иными словами, девственником. И до сих пор я не убеждён полностью. Я не думаю, что негосударственная валюта может решить все насущные мировые проблемы, такие как бедность, голод или неграмотность.Тем не менее, то, что я увидел и узнал – заставило меня несколько изменить своё мнение. Биткойн и другие криптовалюты играют важную роль в будущем, и это будущее уже здесь и сейчас.В 2016 году мы наблюдали значительное увеличение стоимости Биткойна. В середине января 2016, цена биткойна была близка к 350$, а сейчас выше 1000$. Однако, что интересно, само по себе это не имеет ценности, но имеет значение тот потенциал, которым обладают криптовалюты, в те изменчивые времена, что мы живём.2016 год действительно был показательным. Он продемонстрировал нам в недвусмысленных выражениях, что всё, что мы считали само собой разумеющимся, может исчезнуть в одно мгновение. Brexit, Трамп или даже индийская демонетизация – всё это было движущей силой роста цены биткойна, но также является симптомами общего экономического спада, который преобладает в наше время.Мы не знаем, что принесет будущее, однако, нет сомнений в том, что если нынешняя тенденция сохранится, то существует множество «левых» возможностей для роста Биткойна.Блокчейн, технология стоящая за Биткойном, стала «большой бомбой» во многих отношениях, и мы можем ожидать, что банки, безусловно, сделают шаг, чтобы принять эту технологию.Согласно отчёту IBM под названием «Ведущий пакет в блокчейн-банкинге: Новаторы задают темп», из 200 банков в 16 странах, 15% они классифицируют, как новаторов, которые предположительно, используют блокчейн в коммерческой отрасли.В докладе говорится:«В начале своего пути в ключевых областях бизнеса, новаторы видят серьёзное препятствие. Они считают, что пять из девяти основных бизнес-областей, испытывают значительные затруднения и вкладывают в каждую из них».Мы уже в значительной степени оценили потенциал смарт-контрактов в 2016 году, но в 2017 году мы ожидаем, что смарт-контракты станут реальностью.В своём докладе под названием «Смарт-контракты в финансовых услугах: от хайпов к реальности», Capgemini рассматривает, сколько времени пройдёт, прежде чем смарт-контракты выстрелят, где они приходят к выводу:«Учитывая масштабы этого цифрового переворота – он займёт как минимум три года, прежде чем смарт-контракты войдут в мэйнстрим. Тем не менее, практическая отрасль, которая представлена ведущим блокчейном и бухгалтерской политикой финансовых учреждений, положительно относится к принятию смарт-контрактов. Смарт-контракты, которые не требуют распределенных реестров бухгалтерского учета, могут стать жизнеспособны к концу 2017 года. Мы ожидаем, что массовое внедрение начнется в первые годы следующего десятилетия».Мало того, что блокчейн сам по себе является важным фактором в 2017 году, но и сами криптовалюты будут становиться всё более привлекательными.События, происходящие в Индии, Венесуэле, Нигерии и даже западных странах, указывают на то, что люди теряют веру в традиционную финансовую систему. По факту, продолжение этого безумия в 2017 году сделает криптовалюты ещё более значимыми.Возьмём, к примеру, Индию, где следующей целью нападения государства на богатство граждан может стать золото или имущество. Правительство всё больше кричит о введении закона, который ещё более затруднит для индийцев финансовую анонимность по отношению к собственным вкладам. Уже есть предложение об изъятии наиболее солидных счетов в США, Европе и Австралии. В 2017 году неприятности продолжатся, и люди ещё больше захотят перейти на валюту, до которой правительство не сможет дотянуть свои грязные лапы.Биткойн выжил, всё больше становится средством сохранения стоимости и принимает форму цифрового золота. Почему я до сих пор не полностью убежден? Именно из-за отсутствия повсеместного принятия.Многие скажут, что это не должно быть основным фактором, или что Биткойн – это просто эксперимент. Ну, может быть. Тем не менее, только тогда, когда большинство людей обнаружат для себя Биткойн и начнут его использовать – эта валюта станет действительно полезной.Может быть, в этом году, самый лучший подарок, который мы можем сделать Биткойну – это просто использовать его, оплачивая им покупки. Только тогда, когда Биткойн станет распространён повсеместно, его истинный потенциал будет реализован.Сможет ли привлекательность цены биткойна заставит его преодолеть ту отметку популярности, когда он сможет считаться валютой? Боюсь, это возможно.

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