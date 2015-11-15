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Бывшие собственники "Укртелекома" хотят через суд получить от Ахметова 760 млн.$

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Бывшие собственники "Укртелекома" хотят через суд получить от Ахметова 760 млн.$
Экс-владелец "Укртелекома" - кипрская компания Raga - выдвинул претензии на 760,6 миллиона долларов компании СКМ Рината Ахметова. Об этом сообщают "Экономические известия" со ссылкой на liga.net.

Издание отмечает, что история приватизации "Укртелекома" и его дальнейшей перепродажи группе СКМ Ахметова обрастает новыми подробностями. Ранее сообщалось, что окружной суд Никосии временно заблокировал акции кипрской компании украинского олигарха Ахметова на сумму 656 млн евро. "Решение суда якобы было вынесено по иску другой кипрской компании в рамках спора о продаже государственной украинской телекоммуникационной компании за 830 млн евро", - пишет Liga.

Как сообщил изданию партнер одной юридической фирмы Ник Марш, истцом является кипрская Raga Establishment Ltd, ответчиком - SCM Financial Overseas Ltd (компания группы СКМ, выступившая в 2013 году покупателем "Укртелекома"), SCM Holdings Ltd и их аудитор PricewaterhouseCoopers Ltd. "Истец попросил суд Никосии наложить временные ограничения ("freezing order") на распоряжение 44% акций SCM Holdings Ltd. 12 января суд удовлетворил требования истца. Решение предусматривает запрет на их продажу, передачу, отчуждение или создание любого другого интереса до завершения связанного суда в Лондоне", - говорится в материале.

По данным издания, истец и ответчик вовлечены в арбитраж в Лондоне в связи с операцией по покупке в 2013 году "Укртелекома". В Лондоне истец уже получил решение о "замораживании" против SCM Financial, утверждает Марш.

По его информации, Raga обратилась в суд, поскольку SCM Financial (номинальный покупатель "Укртелеком") начал переоформлять свои активы на другие предприятия группы СКМ. В частности, в ноябре 2014 года он передал 44% акций SCM Ltd компании SCM Holdings Ltd. В 2016 году произошла другая транзакция, которая касается компаний Pluscom Holdings Ltd и PH Premium Household Ltd.

По мнению истца, внутригрупповые сделки убыточны для SCM Financial и проводятся для того, чтобы Raga не смогла получить 760,6 млн долларов, которые компания Ахметова должна доплатить ей за "Укртелеком", пишет Марш.

Издание напоминает, что государство продало 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10,6 млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания ЕСУ, дочерняя фирма австрийского фонда EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ахметову. По условиям соглашения, в 2013 году СКМ приняла на себя обязательство заплатить за актив 860 млн долл. в три этапа, пишет Марш. На тот момент - около 6,9 млрд грн. В июле 2013 года SCM Financial перечислила первые 100 млн долл. и перестала платить, утверждает английский юрист.

Как отмечается в материале, по данным кипрского реестра, прежнее название Raga Establishment Ltd - Epic Telecom Invest Ltd. Эта кипрская компания выступила от имени австрийского фонда EPIC официальным владельцем ЕСУ на момент приватизации "Укртелекома".

В материалах дела, которые предоставил Марш, говорится, что бенефициар Raga сейчас проживает в Лондоне. Им оказался гражданин Украины Денис Горбуненко. Его тезка хорошо известен на украинском банковском рынке. Ранее Горбуненко возглавлял обанкротившийся в 2010 году "Родовид Банк". В 2008 году журнал Фокус оценивал его состояние в 232 млн долл.

Raga Establishment Ltd также упоминалась в расследовании депутата БПП Сергея Лещенко, который связывал этот оффшор с Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным.

В Group DF Фирташа сообщили, что у них нет повода комментировать спор Raga против СКМ. "У группы нет инвестиций в IT", - добавил директор по коммуникациям Group DF Олег Арестархов.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.
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