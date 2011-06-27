Sisoco - superkopilka - 100% рефбек

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Делаю рефбек по проекту superkopilka.com
Возвращаю своим рефералам 100% партнерских выплат от первого пополнения и 100% от всех последующих пополнений на постоянной основе.
Выплаты делаю на PM, NIX, ЯД сразу после выплаты с проекта.( в тот же день)
Всем своим рефералам предоставлю ОПТИМАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ ПОСТОЯННОГО ДОХОДА и отвечу на любые вопросы.
Чтобы получить РефБэк нужно:
1) Зарегистрироваться по реф ссылке:https://goo.gl/4okIMC
2) Почистите куки перед регистрации
3) убедиться в лк что Вас пригласил
4) сделать вклад;
5) сделать запрос на рефбэк через е-мейл
6) получить СТРАТЕГИЮ и РЕФБЕК;
7) отписаться в этой теме о получении.