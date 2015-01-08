Mail.Ru Group запустил сервис BeepCar - главного конкурента BlaBlaCar

Компания Mail.Ru вышла на рынок совместных поездок и запустила свой сервис BeepCar, благодаря которому водители имеют возможность брать попутчиков за совместную поездку. Главным конкурентом BeepCar сегодня является BlaBlaCar.
«BeepCar ориентируется на поездки по межгороду. BeepCar - это превосходная альтернатива поездам и автобусам, а водителям - это хорошая возможность сэкономить на бензине и путишествовать с приятной компанией в дороге», — заявила в пресс-центре Mail.Ru Gr.
Схема пользования: Пользователь регистрируется как водитель или как попутчик. Если как водитель, то здесь необходимо установить маршрут поездки от точки А до точки Б и стоимость за место в автомобиле. Если как попутчик, то необходимо найти подобающего водителя и заключить договор о поездке. BeepCar хочет в будущем дополнить сервис внутренним чатом. По мимо этого, в сервисе работает рейтинговая система водителей и попутчков. BeepCar доступен как и десктопный, так и в виде приложения для iOS и Android.
Оплата за проезд происходит перед поездкой, но в будущем BeepCar заявил, что хочет дополнить сервис электронными платёжными системами. Сейчас BeepCar не берет комиссии и не монетизирует себя рекламой.
«В будущем мы будем размышлять над монетизацией сервиса: от партнерства с рекламодателями до комиссии с попутчиков. », - сообщил в пресс-центре компании.
Разработчики BeepCar заявили, что поездка будет на 100% застрахована компанией "Альфа-Страхование". Mail.Ru оценивает объём рынка подобных перевозок автотранспортом на 300 миллиардов руб. в год. BeepCar считает, что у него есть добротные шансы отхватить хорошую долю рынка.
"Совместные поездки - это самый необходимый и значительный сегмент в рамках совместным использованием ресурсов", - добавил BeepCar.
Специально для MMGP.RU
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