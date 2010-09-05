Зарплата государственных служащих будет зависеть от оклада президента

Депутаты Госдумы РФ вынесли на рассмотрение проект, согласно которого, заработные платы руководителей муниципальных и государственных предприятий, а также их заместителей и главных бухгалтеров, будут прямопропорциональны зарплате президента. Кроме этого, величина их оклада также будет зависеть от средней зарплаты в организации и профессиональных успехов.
Данные поправки в Трудовой кодекс уже вынесены на рассмотрение в Госдуму. И 8 февраля пройдут чтения документа в нижней палате парламента.
Согласно предоставленным данным, инициативная группа депутатов, предлагает начислять зарплату руководящему составу государственных предприятий, руководствуясь следующими принципами:
1. Сложность управления организацией, её оснащённость в техническом плане, количество и качество производимой продукции, а также от эффективности самих руководителей.
2. Совокупный месячный оклад каждого конкретного руководителя, включая различные премии, надбавки и бонусы, не должен превышать заработную плату президента России.
3. Оклад руководящего звена, завязать с зарплатами остальных работников предприятия в соотношении 8 к 1. При этом, будет возможно, как уменьшать заработную плату руководителям, так и увеличивать до максимально возможной.
В настоящее время, в России действует закон, согласно которого оклады руководящего звена зависят от зарплат работников. Однако его действие распространяется исключительно на муниципальные и государственные предприятия. Сейчас же планируется добавить к ним и те организации (АО и ООО), которые имеют уставной государственный капитал. Кроме этого, у многих глав корпораций, официальные заработные платы в несколько раз превосходят зарплату президента.
Со слов депутатов, разработчиков проекта, они учитывали и моральный аспект. Принятие закона позволит установить социальную справедливость на каждом предприятии, где каждый будет заранее знать уровень дохода своих руководителей, а также снизить риск чрезмерного расходования бюджетных средств.
Специально для mmgp.ru