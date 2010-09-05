Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,534 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Зарплата государственных служащих будет зависеть от оклада президента

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:18
#1
Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 2,718
Благодарностей: 597
КП: 0.366

награды Волшебный горшочек 
Зарплата государственных служащих будет зависеть от оклада президента


Депутаты Госдумы РФ вынесли на рассмотрение проект, согласно которого, заработные платы руководителей муниципальных и государственных предприятий, а также их заместителей и главных бухгалтеров, будут прямопропорциональны зарплате президента. Кроме этого, величина их оклада также будет зависеть от средней зарплаты в организации и профессиональных успехов.

Данные поправки в Трудовой кодекс уже вынесены на рассмотрение в Госдуму. И 8 февраля пройдут чтения документа в нижней палате парламента.

Согласно предоставленным данным, инициативная группа депутатов, предлагает начислять зарплату руководящему составу государственных предприятий, руководствуясь следующими принципами:

1. Сложность управления организацией, её оснащённость в техническом плане, количество и качество производимой продукции, а также от эффективности самих руководителей.
2. Совокупный месячный оклад каждого конкретного руководителя, включая различные премии, надбавки и бонусы, не должен превышать заработную плату президента России.
3. Оклад руководящего звена, завязать с зарплатами остальных работников предприятия в соотношении 8 к 1. При этом, будет возможно, как уменьшать заработную плату руководителям, так и увеличивать до максимально возможной.

В настоящее время, в России действует закон, согласно которого оклады руководящего звена зависят от зарплат работников. Однако его действие распространяется исключительно на муниципальные и государственные предприятия. Сейчас же планируется добавить к ним и те организации (АО и ООО), которые имеют уставной государственный капитал. Кроме этого, у многих глав корпораций, официальные заработные платы в несколько раз превосходят зарплату президента.

Со слов депутатов, разработчиков проекта, они учитывали и моральный аспект. Принятие закона позволит установить социальную справедливость на каждом предприятии, где каждый будет заранее знать уровень дохода своих руководителей, а также снизить риск чрезмерного расходования бюджетных средств.


Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
alex13r на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Девять из десяти государственных служащих инвестируют в блокчейн в 2018 году pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.02.2017 13:50
Почему гривна будет падать и что делать Украине, чтобы не зависеть от Трампа Адрон Новости в мире финансов и инвестиций 61 16.11.2016 00:06
Зарплата российским госчиновникам будет увеличена ? OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 6 08.11.2016 15:07
"Золотые" пенсионеры. У кого в России пенсия больше, чем зарплата президента? Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 10 22.10.2015 13:57
Размер пенсии будет зависеть от пола helenok Новости в мире финансов и инвестиций 49 17.04.2015 22:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар IndiaGlem
Госдума освободила от НДФЛ доходы по депозитам по ставке до 18,25%
От IndiaGlem в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар nurvit91
Terem-teremok.net - Терем Теремок
От nurvit91 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Knjaz
Smt Company - smt-company.com
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MaxInvStyle
Кто опускает цены на «черное золото»
От MaxInvStyle в разделе «Политика и экономика»
Аватар JustSell
Justsell.info — cервис для продвижения твоего бизнеса
От JustSell в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Globomen
Возвращение протекционизма: к чему приведет торговая политика Трампа
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube