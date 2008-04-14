CryptCoinEx - cryptcoinex.com

Мы создали прочную технологическую платформу с поистине творческими возможностями, которые позволяют инвесторам делать деньги с легкостью. Наша команда профессионалов знают, как найти лучшие возможности и управлять портфелями для всех инвесторов. 99% сделок на нашем сервисе производятся мгновенно. Наша главная цель состоит в том, чтобы постоянно увеличивать взаимную отдачу от инвестиций за счет платформы Cryptcoinex.
Инвестиционные планы:
Цитата:
130% через 1 день
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 103.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 104,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 110,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 116,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 130,00
200% после 3-х дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 110.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 113,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 134,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 156,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000.00 200.00
275% через 5 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 117.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 122,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 160,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 198,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 275,00
370% через 7 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 125.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 132,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 190,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 248,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 370,00
700% через 15 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 155.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 170,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 302,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 434,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 700,00
Наблюдал со старта за ним, судя по стате там печаль беда и админка в минусах и думал сдастся как в прошлом брате близнеце http://mmgp.ru/showthread.php?t=492737
А нет дышит курилка еще, посмотрим может в этот раз будет толк.