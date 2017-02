CryptCoinEx - cryptcoinex.com Я не админ!







Новый проект: CryptCoinEx



Минимальный вклад $10



Рефские до 3 уровня: 5% -3% -1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от GeniusGuard



Перевод с Google:



Цитата: Добро пожаловать в Cryptcoinex.com



Мы создали прочную технологическую платформу с поистине творческими возможностями, которые позволяют инвесторам делать деньги с легкостью. Наша команда профессионалов знают, как найти лучшие возможности и управлять портфелями для всех инвесторов. 99% сделок на нашем сервисе производятся мгновенно. Наша главная цель состоит в том, чтобы постоянно увеличивать взаимную отдачу от инвестиций за счет платформы Cryptcoinex. Инвестиционные планы:



Цитата: 130% через 1 день

План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 103.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 104,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 110,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 116,00

План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 130,00





200% после 3-х дней

План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 110.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 113,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 134,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 156,00

План 5 $ 20000,00 - $ 50000.00 200.00





275% через 5 дней

План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 117.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 122,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 160,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 198,00

План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 275,00





370% через 7 дней

План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 125.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 132,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 190,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 248,00

План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 370,00



700% через 15 дней

План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 155.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 170,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 302,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 434,00

План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 700,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Whois Info:



Цитата: Dates Created on 2017-01-27 - Expires on 2018-01-27 - Updated on 2017-01-29



Name Server(s) NS1.EASY-GEO-DNS.COM (has 932 domains)

NS2.EASY-GEO-DNS.COM (has 932 domains)

NS3.EASY-GEO-DNS.COM (has 932 domains)

NS4.EASY-GEO-DNS.COM (has 932 domains)





IP Address 104.148.77.212 is hosted on a dedicated server



IP Location United States - California - Los Angeles - Genius Guard

Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 163129973

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U13655197 (Cryptcoinex.com)

Amount: 120.00 USD

