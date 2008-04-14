Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CryptCoinEx - cryptcoinex.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:11
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 40,178
Благодарностей: 2,868
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
CryptCoinEx - cryptcoinex.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: CryptCoinEx

Минимальный вклад $10

Рефские до 3 уровня: 5% -3% -1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в Cryptcoinex.com

Мы создали прочную технологическую платформу с поистине творческими возможностями, которые позволяют инвесторам делать деньги с легкостью. Наша команда профессионалов знают, как найти лучшие возможности и управлять портфелями для всех инвесторов. 99% сделок на нашем сервисе производятся мгновенно. Наша главная цель состоит в том, чтобы постоянно увеличивать взаимную отдачу от инвестиций за счет платформы Cryptcoinex.
Инвестиционные планы:

Цитата:
130% через 1 день
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 103.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 104,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 110,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 116,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 130,00


200% после 3-х дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 110.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 113,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 134,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 156,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000.00 200.00


275% через 5 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 117.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 122,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 160,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 198,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 275,00


370% через 7 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 125.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 132,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 190,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 248,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 370,00

700% через 15 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 155.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 170,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 302,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 434,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 700,00
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Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2017-01-27 - Expires on 2018-01-27 - Updated on 2017-01-29

Name Server(s) NS1.EASY-GEO-DNS.COM (has 932 domains)
NS2.EASY-GEO-DNS.COM (has 932 domains)
NS3.EASY-GEO-DNS.COM (has 932 domains)
NS4.EASY-GEO-DNS.COM (has 932 domains)


IP Address 104.148.77.212 is hosted on a dedicated server

IP Location United States - California - Los Angeles - Genius Guard

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 163129973
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13655197 (Cryptcoinex.com)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to Cryptcoinex.com User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 13:20
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 212
Благодарностей: 17
КП: 0.000
Re: CryptCoinEx - cryptcoinex.com
Наблюдал со старта за ним, судя по стате там печаль беда и админка в минусах и думал сдастся как в прошлом брате близнеце http://mmgp.ru/showthread.php?t=492737
А нет дышит курилка еще, посмотрим может в этот раз будет толк.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Nadus на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:27
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