Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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legend-birds.com - Legend-Birds

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 12:59
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 13,089
Благодарностей: 71
КП: 0.052
legend-birds.com - Legend-Birds
Я не админ проекта. Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям.

Legend-Birds

Старт проекта 6 февраля 2017 года.

О проекте

Цитата:
Legend-Birds. - это красочный экономический проект с возможностью заработка реальных денег. Мы подготовили для наших пользователей качественную онлайн платформу с уникальным маркетингом, и возможностью заработать и не потерять свои деньги.
Основная задача нашего проекта - предложить стабильные, выгодные и своевременные выплаты, сохранность денежных средств наших клиентов и защиту их личной информации. Сотрудничество с Legend-Birdsявляется ключом к вашей финансовой свободе и предлагает впечатляющие результаты заработка в долгосрочной перспективе.
Тарифы
Green - 60 % в месяц (2% в день) Сумма депозита от 1$ до 49$ (тело депозита включено в выплаты).
Yellow - 69 % в месяц (2.3% в день) Сумма депозита от 50$ до 149$ (тело депозита включено в выплаты).
Brown - 78% в месяц (2.6% в день) Сумма депозита от 150$ до 499$ (тело депозита включено в выплаты).
Blue - 99% в месяц (3.3% в день) Сумма депозита от 500$ до 1499$ (тело депозита включено в выплаты).
Red - 111% в месяц(3.7% в день) Сумма депозита от 1500$ до 50000$ (тело депозита включено в выплаты).



Партнерская программа


Платежные системы
AdvCash, Payeer, PerfectMoney
Минимальная сумма вывода практически для каждой платежной системы разная, в основном вывод происходит от 0.02$
Ограничения по максимальной сумме вывода средств, а также по количеству операций по выводу средству в сутки отсутствуют.

Мой вклад

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MonitoringFF на форуме  
Старый Сегодня, 13:09
#2
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,693
Благодарностей: 557
КП: 0.011
Re: legend-birds.com - Legend-Birds
Депозит / Листинг VIP :



Рефка :

Дата операции: 06 Фев 2017 12:04
ID операции: 301871913
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 1.47 $
Комментарий: API legend-birds.com

От: P57505878
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