legend-birds.com - Legend-Birds

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Legend-Birds
Старт проекта 6 февраля 2017 года.
О проекте
Тарифы
Green
Цитата:
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Legend-Birds. - это красочный экономический проект с возможностью заработка реальных денег. Мы подготовили для наших пользователей качественную онлайн платформу с уникальным маркетингом, и возможностью заработать и не потерять свои деньги.
Основная задача нашего проекта - предложить стабильные, выгодные и своевременные выплаты, сохранность денежных средств наших клиентов и защиту их личной информации. Сотрудничество с Legend-Birdsявляется ключом к вашей финансовой свободе и предлагает впечатляющие результаты заработка в долгосрочной перспективе.
- 60 % в месяц (2% в день) Сумма депозита от 1$ до 49$ (тело депозита включено в выплаты).
Yellow
- 69 % в месяц (2.3% в день) Сумма депозита от 50$ до 149$ (тело депозита включено в выплаты).
Brown
- 78% в месяц (2.6% в день) Сумма депозита от 150$ до 499$ (тело депозита включено в выплаты).
Blue
- 99% в месяц (3.3% в день) Сумма депозита от 500$ до 1499$ (тело депозита включено в выплаты).
Red
- 111% в месяц(3.7% в день) Сумма депозита от 1500$ до 50000$ (тело депозита включено в выплаты).
Партнерская программа
Платежные системы
AdvCash, Payeer, PerfectMoney
Минимальная сумма вывода практически для каждой платежной системы разная, в основном вывод происходит от 0.02$
Ограничения по максимальной сумме вывода средств, а также по количеству операций по выводу средству в сутки отсутствуют.
Мой вклад