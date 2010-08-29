veranika55 Профессионал

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 2,128 Благодарностей: 1,381 КП: 0.052

Кому можно верить в хайпах? А кому верить нельзя ни при каких обстоятельствах? Хайп-идустрия изначально предполагает сплошной обман.

Начнем с легенды хайпов, ведь все знают, что легенда любого проекта - это ложь, но тем не менее на протяжении многих лет люди продолжают вкладывать в хайпы.







Все мы знаем, что когда-нибудь хайп станет скамом и перестанет платить, тем не менее по своей собственной воле даем деньги мошенникам, лицемерам, тем кто нас обманывает, то есть админам хайпов. И если в реальной жизни люди дают деньги мошенникам, потому что им верят, то в интернет хайп индустрии, люди дают деньги админам хайпов потому что им не верят. И многие знают, что "кормят" обманщиков, но продолжают инвестировать.

Или все-таки люди верят админам хайпов?

Верят в их профессионализм, желание работать, умение держаться до последнего?

Почему вы верите одним админам хайпов, но не верите другим?

В чем конкретно можно верить админам хайпов?



"В хайп-индустрии нельзя никому верить" - это пишут все и на каждом шагу. Но тогда зачем инвестировать, зачем нужны блоги, мониторы, форумы, если никто никому не верит?



Значит все-таки нужно кому-то верить, но в определенных пределах и эти пределы или границы, обычно очерчиваются опытом. Но какой-бы не был опытный инвестор, всего на себе испытать не возможно. Нельзя инвестировать во все хайпы в подряд, знать как работают все мониторы и блоги. Кому из мониторов и блогов можно верить, а кому нет. Ведь работу любого монитора или блога можно проверить только на собственном опыте.



Ко мне часто обращаются инвесторы с просьбой помочь поменять аплайна, особенно если админ не наш и надо пообщаться с поддержкой на английском языке. Когда я спрашиваю зачем им это надо, они говорят, инвестировали через монитор (блог) с большим рефбеком или страховкой, все запросы на заказ рефбека монитор удаляет, соотвественно мне и стаховка не светит, сейчас хочу делать новый вклад через нормального монитора. Ну и заодно спрашивают меня с какими мониторами и блогами я работаю. Но моя проблема в том, что зачастую я вообще ни с кем не работаю, я сама выбираю проекты, которые мне нравятся, а если и работаю с блогами и мониторами, то только с проверенными, где я точно знаю мне заплатят и рефбек и страховку если она есть, и знаю на каких условиях все это платится. Эти мониторы и блоги я изучила вдоль и поперек, им я доверяю и знаю их принципы работы. А так как я особо никому не верю, я боюсь расширять свои списки и перескакивать с одного монитора на другой. Нет нужного мне проекта на мониторе, регистрируюсь так без рефбеков и страховок на свой страх и риск.



Можно ли верить блогам и мониторам? Все ли, что они пишут правда? Часто вас обманывали блоги и мониторы? Дело в том, что у блогов и мониторов обманчива сама природа - они должны быть независимыми источниками информации и давать инвесторам правдивые сведения, но они берут листинг у админов хайпов и за счет него платят инвесторам рефбеки. Как они в таком случае могут быть независимыми, если они финансируются админами хайпов, значит они напрямую зависят от своего работодателя и на простого разового инвестора им глубоко н.....ть, они найдут сотню новых таких же, предложив щедрый рефбек. А платят ли вообще админы мониторов и блогов рефбеки? Я давно в инвестировании, специализируюсь как переводчик и часто меня просят пообщаться с поддержкой хайпа, чтобы сменить аплайна, так как мониторы не платят обещанные рефбеки, особенно с крупных сумм. И это только, когда нужны мои услуги переводчика. А сколько проектов с русскими админами. Тема смены аплайна вообще очень актуальна и только из-за того, что админы блогов (мониторов) обещают одно, а на самом деле это не выполняют. И люди вынуждены менять аплайна, не от хорошей же жизни.

Так вот какие мониторы (блоги) выполняют свои условия? Кому из них можно верить?

Я не люблю блогеров, так как они часами трындят в чатах, а рефбек платят неделями и нужно по несколько раз его заказывать, зачем это надо? Если ко мне такое отношение, то как я должна относиться к этому блогу?

Не все блогеры так поступают, есть нормальные, хорошие, которые все быстро делают. Я понимаю, что у блогеров много работы, многие заявки они теряют, почта не доходит и т.д., но ведь у инвесторов от этого сплошное разочарование и и полное недоверие.



Поэтому вопрос: Кому можно верить? и кто честно выполняет все, о чем говорит? стоит в хайп-индустрии наиболее актуально.



И только не говорите, что никому нельзя верить. Это не правда, с таким настроем инвестировать нельзя.



А теперь немного о страховке. Страховка это вообще отдельная песня. Я страховкой пользуюсь только через единичные блоги и мониторы, так как в особенностях страховки на каждом мониторе или блоге разобраться очень сложно. Отдельные условия разложены на разных страницах, и чтобы все их изучить, надо внимательно изучить весь блог. Ведь не соблюдение одного из условий ведет к неполучению страховки. Я понимаю, что в реальной жизни страховку получить еще сложнее. Но ведь это тоже вопрос доверия. И если блог так усложняет выплаты по страховкам то стоит ли ему доверять в более простых вопросах, типа рефбека? И вообще стоит ли ему доверять? Все мы знаем, что когда-нибудь хайп станет скамом и перестанет платить, тем не менее по своей собственной воле даем деньги мошенникам, лицемерам, тем кто нас обманывает, то есть админам хайпов. И если в реальной жизни люди дают деньги мошенникам, потому что им верят, то в интернет хайп индустрии, люди дают деньги админам хайпов потому что им не верят. И многие знают, что "кормят" обманщиков, но продолжают инвестировать.Или все-таки люди верят админам хайпов?Верят в их профессионализм, желание работать, умение держаться до последнего?Почему вы верите одним админам хайпов, но не верите другим?В чем конкретно можно верить админам хайпов?- это пишут все и на каждом шагу.Значит все-таки нужно кому-то верить, но в определенных пределах и эти пределы или границы, обычно очерчиваются опытом. Но какой-бы не был опытный инвестор, всего на себе испытать не возможно. Нельзя инвестировать во все хайпы в подряд, знать как работают все мониторы и блоги. Кому из мониторов и блогов можно верить, а кому нет. Ведь работу любого монитора или блога можно проверить только на собственном опыте.Ко мне часто обращаются инвесторы с просьбой помочь поменять аплайна, особенно если админ не наш и надо пообщаться с поддержкой на английском языке. Когда я спрашиваю зачем им это надо, они говорят, инвестировали через монитор (блог) с большим рефбеком или страховкой, все запросы на заказ рефбека монитор удаляет, соотвественно мне и стаховка не светит, сейчас хочу делать новый вклад через нормального монитора. Ну и заодно спрашивают меня с какими мониторами и блогами я работаю. Но моя проблема в том, что зачастую я вообще ни с кем не работаю, я сама выбираю проекты, которые мне нравятся, а если и работаю с блогами и мониторами, то только с проверенными, где я точно знаю мне заплатят и рефбек и страховку если она есть, и знаю на каких условиях все это платится. Эти мониторы и блоги я изучила вдоль и поперек, им я доверяю и знаю их принципы работы. А так как я особо никому не верю, я боюсь расширять свои списки и перескакивать с одного монитора на другой. Нет нужного мне проекта на мониторе, регистрируюсь так без рефбеков и страховок на свой страх и риск.Дело в том, что у блогов и мониторов обманчива сама природа - они должны быть независимыми источниками информации и давать инвесторам правдивые сведения, но они берут листинг у админов хайпов и за счет него платят инвесторам рефбеки. Как они в таком случае могут быть независимыми, если они финансируются админами хайпов, значит они напрямую зависят от своего работодателя и на простого разового инвестора им глубоко н.....ть, они найдут сотню новых таких же, предложив щедрый рефбек. А платят ли вообще админы мониторов и блогов рефбеки? Я давно в инвестировании, специализируюсь как переводчик и часто меня просят пообщаться с поддержкой хайпа, чтобы сменить аплайна, так как мониторы не платят обещанные рефбеки, особенно с крупных сумм. И это только, когда нужны мои услуги переводчика. А сколько проектов с русскими админами. Тема смены аплайна вообще очень актуальна и только из-за того, что админы блогов (мониторов) обещают одно, а на самом деле это не выполняют. И люди вынуждены менять аплайна, не от хорошей же жизни.Я не люблю блогеров, так как они часами трындят в чатах, а рефбек платят неделями и нужно по несколько раз его заказывать, зачем это надо? Если ко мне такое отношение, то как я должна относиться к этому блогу?Не все блогеры так поступают, есть нормальные, хорошие, которые все быстро делают. Я понимаю, что у блогеров много работы, многие заявки они теряют, почта не доходит и т.д., но ведь у инвесторов от этого сплошное разочарование и и полное недоверие.А теперь немного о страховке. Страховка это вообще отдельная песня. Я страховкой пользуюсь только через единичные блоги и мониторы, так как в особенностях страховки на каждом мониторе или блоге разобраться очень сложно. Отдельные условия разложены на разных страницах, и чтобы все их изучить, надо внимательно изучить весь блог. Ведь не соблюдение одного из условий ведет к неполучению страховки. Я понимаю, что в реальной жизни страховку получить еще сложнее.

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