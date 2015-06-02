Хокинг и Маск: Искусственный интеллект может погубить человечество

Более тысячи экспертов IT-рынка, специалистов в области робототехники, учёных и теоретиков подписали открытое письмо о необходимости введения запрета на наступательное оружие с искусственным интеллектом. Авторы письма говорят, что автономное оружие самостоятельно осуществляет выбор и захват цели, без какого-либо участия со стороны человека. А это может таить огромную опасность для всего населения Земли. Боевые системы с искусственным интеллектом можно рассматривать как третью революцию в военной отрасли — после появления чёрного пороха и ядерных установок.
«В отличие от ядерного оружия, для автономных боевых комплексов не требуются чрезмерно дорогие компоненты или материалы, которые практически невозможно достать. А поэтому такие системы могут стать вездесущими. Это только вопрос времени, когда подобные установки появятся на чёрном рынке, в руках террористов и диктаторов, желающих жёстко контролировать население или проводить этнические чистки», — говорится в открытом письме. Авторы письма признают, что искусственный интеллект и робототехника имеют огромный потенциал по улучшению жизни всего человечества. В то же время использование ИИ в военной сфере должно контролироваться тщательнейшим образом, а автономное наступательное оружие и вовсе следует запретить.
Свои подписи под письмом уже поставили выдающийся британский физик-теоретик и космолог Стивен Хокинг, основатель компаний Tesla и SpaceX Элон Маск, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк, политический публицист, философ и теоретик Аврам Ноам Хомский и многие другие известные личности.
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