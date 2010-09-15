Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Разработка роботов для MT4 и MT5, обучение MQL4 и MQL5

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Обсуждение синтаксиса, функций и процедур языка MQL. Обмен опытом, своими фрагментами кода. Оптимизация кода. Предложения и заказы на разработку советников.
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Старый Сегодня, 11:10
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 04.02.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Разработка роботов для MT4 и MT5, обучение MQL4 и MQL5

Первая школа по обучению разработки торговых роботов TALBOR приглашает пройти обучение программированию советников и индикаторов на языке MQL4 и MQL5. Курсы ориентированы как на новичков, не имеющих опыта в программировании, так и на разработчиков с определенным опытом. После прохождения курса, вы сможете самостоятельно писать роботов под собственные торговые стратегии, оптимизировать и дорабатывать любых сторонних советников, быстрее и точнее проводить тестирование новых стратегий.

Помимо обучения программированию, мы также занимаемся разработкой торговых роботов на заказ под платформы MT4 и MT5. Мы не разглашаем информацию о наших клиентах, их стратегиях и не передаем никакие наработки сторонним лицам. Ваши роботы остаются только у Вас и не передаются никому другому.

Наши контакты:
+7 913 801 8923
Skype: talborhq
__________________
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TALBOR вне форума  
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