Разработка роботов для MT4 и MT5, обучение MQL4 и MQL5

Первая школа по обучению разработки торговых роботов TALBOR приглашает пройти обучение программированию советников и индикаторов на языке MQL4 и MQL5. Курсы ориентированы как на новичков, не имеющих опыта в программировании, так и на разработчиков с определенным опытом. После прохождения курса, вы сможете самостоятельно писать роботов под собственные торговые стратегии, оптимизировать и дорабатывать любых сторонних советников, быстрее и точнее проводить тестирование новых стратегий.
Помимо обучения программированию, мы также занимаемся разработкой торговых роботов на заказ под платформы MT4 и MT5. Мы не разглашаем информацию о наших клиентах, их стратегиях и не передаем никакие наработки сторонним лицам. Ваши роботы остаются только у Вас и не передаются никому другому.
Наши контакты:
+7 913 801 8923
Skype: talborhq