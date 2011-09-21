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Чиновник 2 года добывал биткоины на сервере Федерального резерва США

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Старый Сегодня, 10:44
#1
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Имя: Максим
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
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Чиновник 2 года добывал биткоины на сервере Федерального резерва США

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что сотрудник Федерального резерва США два года пользовался мощностями рабочего сервера, чтобы производить криптовалюту. Чтобы удаленно управлять процессом, он модифицировал систему защиты сервера. Виновный оштрафован на $5 тыс. и помещен под надзор на 12 месяцев.

Сотрудник Федерального резерва США, имеющего монополию на выпуск доллара, был оштрафован за использование рабочего сервера для добычи биткоинов. Николас Бертоум (Nicholas Berthaume), который работал аналитиком по коммуникациям при совете директоров резерва, использовал свой доступ к федеральному компьютеру, чтобы установить на нем нелегальную программу для производства криптовалюты.

Оставаясь незамеченной, программа работала почти два года: с марта 2012 г. по июнь 2014 г. При этом она использовала вычислительные мощности сервера резерва, чтобы проводить, верифицировать и записывать операции с биткоинами. По правилам работы этого ПО, чем больше вычислительной мощности привлекает пользователь, тем большее вознаграждение он получает. За свои действия Бертоум был оштрафован на $5 тыс., а также получил 12 месяцев административного надзора. Сколько биткоинов он успел добыть за время работы ПО, неизвестно.

Кроме того, Служба генерального инспектора США, которая расследует дело, утверждает, что Бертоум модифицировал защиту на серверах резерва, чтобы удаленно управлять работой программы из дома. Услышав обвинения в свой адрес, Бертоум сначала отрицал факт добычи биткоинов, но некоторое время спустя попытался дистанционно удалить ПО с сервера и замести следы его присутствия. Когда это было доказано, злоумышленник сознался в своих действиях и начал сотрудничать со следствием. Несмотря на изменения в защите, утечки информации с сервера резерва не произошло.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Prosvetlenniy вне форума  
Старый Сегодня, 10:54
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,352
Благодарностей: 767
КП: 0.269
Re: Чиновник 2 года добывал биткоины на сервере Федерального резерва США
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
Сколько биткоинов он успел добыть за время работы ПО, неизвестно.
Так это же самое интересное! И сколько еще их таких - неопознанных добытчиков
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