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Число китайских патентов в области ИИ выросло на 190% за 5 лет

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Имя: Максим
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Число китайских патентов в области ИИ выросло на 190% за 5 лет

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что по подсчетам японской компании Astamuse, количество патентов в области искусственного интеллекта в Китае за последние пять лет составило 8410, что на 190% больше, чем за предыдущий период. Тем не менее, лидером по количеству патентов все еще остаются США.

Согласно результатам исследования, результаты которого приводит Nikkei Asian Review, Китай стал мировым лидером по росту количества патентов в сфере ИИ за последние пять лет. В США число патентов за это время составило 15 317 — больше, чем в любой другой стране, однако рост этого показателя по сравнению с предыдущим периодом составил только 26%.

В Японии количество патентов, наоборот, снизилось на 3%. За последние пять лет жители страны подали 2071 заявку на оформление патентов в области искусственного интеллекта.

Ранее эксперты Национального института развития науки и техники Японии также изучили научные работы в области искусственного интеллекта за последние три года и пришли к выводу, что ученые из США и Китая активно взаимодействуют друг с другом в этой сфере. Так, примерно 80% всех совместных исследований ИИ в Америке проводится при участии китайских коллег.

Американские чиновники уже выразили свои опасения по поводу исследовательской деятельности Китая в сфере ИИ. В ходе публичных слушаний, проведенных сенатором Тедом Крузом в декабре 2016 года, эксперты отрасли пришли к выводу, что единственным способом не дать США уступить лидерство в этой области Китаю и Индии может стать резкое увеличение инвестиций.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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