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Швейцарцы пока без ума от наличных денег и даже и не думают от них отказываться

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Старый Сегодня, 09:50
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
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Швейцарцы пока без ума от наличных денег и даже и не думают от них отказываться


Из последних новостей с "фронта борьбы с наличными деньгам", который, кстати, открыт чуть ли не по всему миру, так это то, что власти очередной страны, а именно, Вьетнама намерены уже через 3 года существенно сократить оборот наличности в стране. Цель ясна - установить тотальный контроль на финансовыми операциями своих граждан и отслеживать кто чем живёт на самом деле. Правда при этом власти любой страны, которые сейчас начали наступление на наличность, ссылаются кто на борьбу с грязными деньгами, кто на наркотики, кто на терроризм или к примеру, на борьбу с той же бедностью.

Идею отмены расчета наличными выдвинули несколько шведских банкиров еще в 2012 году.

Однако, особняком в этом ряду стоит государство Швейцария - тут просто все любят платить за всё наличными, правда, есть лимит в 100 000 швейцарских франков ($100 7100 по текущему курсу), когда нужно будет подтвердить свою личность, но согласитесь - это сумма большая и такие покупки не столь часты, так что проблем особых нет.

И вот пример, из их жизни, что как утверждает г-н Рето Рофлер, который держит ателье в Цюрихе, они не принимают к оплате банковские карты, хотя средняя цена мужского костюма в этом ателье стабильно держится на уровне 6000 швейцарских франков. И вот недавно к ним в ателье заглянул генеральный директор, одной немалой американской компании и уже хотел было взять с собой дорогую сумку, которая ему очень понравилась и достал карту для оплаты, но хозяин ателье был вынужден разочаровать его и попросил наличные и "бедному" американцу пришлось возвращаться в отель за кэшем.

Пока в некоторых странах Европы власти занимаются ограничением оборота наличных денег, в Швейцарии как ходили купюры достоинством в 1000 и 500 швейцарских франко, так никто запрещать их и не собирается. Бывший глава Центрального банка Швейцарии, г-н Жан-Пьер Рот недавно заявил журналистам, что преступность или уклонение от налогов невозможно искоренить с помощью уменьшения оборота наличных или изъяв из оборота купюры высокого достоинства - просто будут найдены иные способы, чтобы делать всё то же самое.

Кстати, сейчас в Швейцарии получает всё большее распространение идея, чтобы дать законодательную защиту номиналу купюр с высоким достоинством, а это те же 1000 и 500 швейцарских франков. Ну чтобы любой человек был уверен, что завтра не возьмут да и отменят вдруг в этой стране эти крупные купюры.

Вообщем, можно сказать, что наличные и частная жизнь в этой стране идут в одной связке и в Швейцарии, кстати, за соблюдением частной жизни следит даже особый чиновник в правительстве - к нему можно обращать все жалобы, если кто-то вдруг посягнет на вашу "pravicy" т.е. неприкосновенность частной жизни. И хоть эта прайвеси за иностранных вкладчиков швейцарских банков была некоторое время тому назад нарушена (по запросу банки должны давать данные счетам-иностранцев), однако ж для самих швейцарцев ничего не изменилось в этом плане - банки строго хранят тайну их вкладов, а значит и денег. Наличных денег, в том числе. И швейцарцы отвечают им (деньгам, конечно, наличным) за это своей безграничной любовью и буквально обожанием.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58979bcca512e
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 09:52.
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