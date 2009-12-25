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Основатель Lykke: через два-три года биткоин перестанут ассоциировать с недобросовест

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Основатель Lykke: через два-три года биткоин перестанут ассоциировать с недобросовест
Прозрачность блокчейна делает вероятность мошенничества и недобросовестных сделок исключительно небольшой, а нередкая ассоциация биткоина с серыми схемами уже через несколько лет станет достоянием истории.

Такое мнение в ходе международной конференции Winter School Perm 2017 высказал основатель онлайн-биржи Lykke Ричард Ольсен, сообщает РБК.

По его словам, будущие глобальные изменения финансовой системы дадут такие возможности, которые сегодня мы с трудом можем даже представить. И эти изменения принесет технология блокчейн.

«Сейчас многие описывают блокчейн в достаточно сложных терминах, но на самом деле это достаточно простая идея — по сути это глобальная нотариальная услуга. Разработчики программного обеспечения по всему миру записывают сделки, которые происходят между участниками рынка в журнал. И этот журнал храниться на нескольких серверах», — сказал он.
Ричард Ольсен сравнивает финансовые рынки с нервной системой, на которой строится политическая и экономическая системы. По его убеждению, на данный момент эта нервная система не работает так, как должна, и технология блокчейн поможет организовать ее по-новому.

«Благодаря блокчейну мы сможем перевести в цифровой формат любой актив и любую сделку в буквальном смысле. В вашем электронном кошельке будет все, чем вы владеете, и через эту собственность вы сможете заплатить за любой другой актив».
Основатель Lykke также верит, что уже в недалеком будущем эта технология будет применяться повсюду и поможет решить проблему с привлечением финансов.

«Сначала привычная нам финансовая система и система в блокчейне будут существовать параллельно. Однако профессиональный трейдеры очень быстро перейдут на блокчейн, потому что, во-первых, он дает возможности немедленного расчета, во-вторых, все финансовые риски, о которых мы знаем сейчас, перестанут существовать».
Также, что немаловажно, биткоин перестанут ассоциировать с нелегальными рынками и преступными схемами.

«Ассоциация блокчейна и биткоина (чаще всего) с недобросовестными операциями пройдет в ближайшие 2-3 года. Ведь блокчейн — это очень прозрачная технология, здесь менее всего доступны какие-то мошенничества или недобросовестные сделки», — подчеркнул Ольсен.
При этом объем финансовых операций сможет очень сильно возрасти, также можно будет увидеть невероятный уровень ликвидности активов, это даст рынку большую гибкость и адаптивность.

«О том, насколько быстро бизнес перейдет на блокчейн, я могу говорить только исходя из своего опыта. Сейчас мы заключили огромный контракт с очень традиционным и консервативным банком, второй проект — это пилотный проект с Международной ассоциацией авиаперевозчиков IATA. Это подтверждает, что даже традиционные большие компании очень заинтересованы в данной технологии», — добавил Ольсен.
Как писал уже ForkLog, в конце января о партнерстве с Lykke объявил ChronoBank, блокчейн-проект австралийской рекрутинговой компании Edway.

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Метки
биржа, биткоин, технология блокчейн, финансы
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