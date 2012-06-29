tube-game.ru - TUBE GAME

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 06.02.2017
Об игре:
Цитата:
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Игра TUBE GAME уникальная игровая площадка для развлечений и заработка в интернете. В нашей игре каждый пользователь может зарабатывать реальные деньги игровым путем. Красочный и понятный интерфейс доступен каждому пользователю. Регистрируйтесь и начинайте зарабатывать реальные деньги уже сегодня!
В нашей игре Вы будете управлять популярными блогерами, которые будут снимать видео! За каждый лайк Вы будете получать реальные деньги!
Курсы валюты 1к1 т.е 1рубль =1лайку, 1лайк = 1 золотому.
БОНУСЫ:
За регистрацию вы получите 150 монет в подарок!
20% на первое пополнение!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
За каждое пополнение счета вашим рефералом вы будете получать 10% в виде "Лайков", которые можете вывести без труда.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
PAYEER
МОЙ ВКЛАД: