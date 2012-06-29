Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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tube-game.ru - TUBE GAME

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 03:32
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 13,089
Благодарностей: 71
КП: 0.052
tube-game.ru - TUBE GAME

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 06.02.2017



Цитата:
Игра TUBE GAME уникальная игровая площадка для развлечений и заработка в интернете. В нашей игре каждый пользователь может зарабатывать реальные деньги игровым путем. Красочный и понятный интерфейс доступен каждому пользователю. Регистрируйтесь и начинайте зарабатывать реальные деньги уже сегодня!
Об игре:

В нашей игре Вы будете управлять популярными блогерами, которые будут снимать видео! За каждый лайк Вы будете получать реальные деньги!



Курсы валюты 1к1 т.е 1рубль =1лайку, 1лайк = 1 золотому.

БОНУСЫ:


За регистрацию вы получите 150 монет в подарок!
20% на первое пополнение!


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За каждое пополнение счета вашим рефералом вы будете получать 10% в виде "Лайков", которые можете вывести без труда.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


PAYEER


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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