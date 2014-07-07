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Рекорд РФ: Свердловск инвестирует 50 млн руб. только в проект скоростной магисрали

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#1
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Рекорд РФ: Свердловск инвестирует 50 млн руб. только в проект скоростной магисрали
По предварительным оценкам, объем капитальных затрат на ВСМ Челябинск - Екатеринбург составит около 165 млрд рублей.
равительство Свердловской области инвестирует 50 млн рублей в подготовку проекта по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск - Екатеринбург, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цитата:
"Представители администрации Свердловской области подтвердили, что регион войдет в складочный капитал хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль" до 10 марта, выделив 50 млн рублей на подготовку проекта",
- сказали в пресс-службе.

Там добавили, что по предварительным оценкам, объем капитальных затрат на ВСМ составит около 165 млрд рублей. "Проект реализуется в рамках частной концессионной инициативы, поэтому лишь малая часть финансовых вложений будет производиться за счет государственных средств. И, согласно прогнозируемой оценке эффектов от реализации строительства ВСМ, выгода для бюджетов всех уровней будет значительно превосходить необходимый объем инвестиций", - отметили в пресс-службе.

"На каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, мы ставим задачу привлечь пять рублей, вложенных бизнесом в проекты, базирующиеся на ней. Это новые производства, объекты недвижимости и другие проекты. Кроме того, строительство магистрали укрепит экономические и деловые связи между городами и будет способствовать росту инвестиционной активности в регионах", - отметил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

О проекте

Ранее сообщалось, что для подготовки проекта правительством Челябинской области и Федеральным центром проектного финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) была создана в форме хозяйственного партнерства специальная проектная компания "Уральская скоростная магистраль". Стороны вложили по 50 млн рублей в капитал хозпартнерства на подготовку проекта. В состав участников компании позже вошло правительство Свердловской области.

Сотрудничество регионов и ФЦПФ по реализации проекта предполагает участие сторон в капитале специальной проектной компании. При этом Челябинская и Свердловская области обеспечивают на своей территории решение земельных, технических и организационных вопросов, необходимых для проведения предпроектных изысканий, а Федеральный центр проектного финансирования предоставляет экспертную поддержку и содействие в привлечении финансирования.

Проект скоростной магистрали Челябинск - Екатеринбург предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения 250 км/ч, которая соединит столицы-миллионники двух регионов и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов. Проектирование и строительство магистрали будет обеспечиваться за счет собственных средств частного инвестора (концессионера) и привлеченного финансирования. Ожидается, что магистраль начнет работу в конце 2021 года.

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