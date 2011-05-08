profit-up.net - profit-up

Новый проект Profit Up.
Я не являюсь админом.
Старт 6 февраля, 2017 года.
Платёжная система PerfectMoney.
Реферальная программа 8 %.
Выплаты автоматические.
Маркетинг:
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В системе Profit Up 3 тарифных плана:
START - вложив 5 $, через 24 часа получаете 5.25 $ (5 % прибыли);
CLASSIC - вложив 10 $, через 24 часа получаете 10.80 $ (8 % прибыли);
PROFI - вложив 20 $, через 24 часа получаете 22 $ (10 % прибыли);
Реферальная программа 8 % от каждого вклада партнёра.
Автоматические выплаты.
Каждые 60 минут доступно для покупки 20 позиций.
FAQ:
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1. Как работает система?
Для того, чтобы получать профит Вам необходимо зарегистрироваться, выбрать тарифный план и купить позицию, по истечению срока депозита, вы автоматически получите ваш вклад с прибылью.
2. Можно ли участвовать в системе без вложений?
Да, приглашайте партнёров по своей ссылке и реф. комиссия мгновенно будет отправлена на ваш кошелёк, как только реферал купит позицию.
3. Сколько я могу купить позиций?
Для одного участника нет ограничений на покупку позиций, но есть общие для всех лимиты, каждый час доступно для покупки 20 позиций.
4. С какой платёжной системой вы работаете?
Мы работаем с Perfect Money.
5. Какая комиссия проекта?
Комиссия на вывод отсутствует.
6. Как быстро производятся выплаты в системе?
Вывод в системе полностью автоматический, по истечению срока вклада ваш депозит с прибылью будет отправлен на ваш кошелёк Perfect Money.
7. У меня есть вопросы, как с вами связаться?
Контактные данные в разделе Контакты.
Вклад будет после старта
Сайт profit-up.net
Если нужна рефссылка, пишите в личку или оставлю здесь после старта.
Делаю рефбэк.