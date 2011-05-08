Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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profit-up.net - profit-up

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Старый Сегодня, 00:30
#1
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 142
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.001
profit-up.net - profit-up
Новый проект Profit Up.

Я не являюсь админом.

Старт 6 февраля, 2017 года.

Платёжная система PerfectMoney.
Реферальная программа 8 %.
Выплаты автоматические.

Маркетинг:

Цитата:
В системе Profit Up 3 тарифных плана:


START - вложив 5 $, через 24 часа получаете 5.25 $ (5 % прибыли);

CLASSIC - вложив 10 $, через 24 часа получаете 10.80 $ (8 % прибыли);

PROFI - вложив 20 $, через 24 часа получаете 22 $ (10 % прибыли);


Реферальная программа 8 % от каждого вклада партнёра.

Автоматические выплаты.

Каждые 60 минут доступно для покупки 20 позиций.
FAQ:

Цитата:
1. Как работает система?

Для того, чтобы получать профит Вам необходимо зарегистрироваться, выбрать тарифный план и купить позицию, по истечению срока депозита, вы автоматически получите ваш вклад с прибылью.


2. Можно ли участвовать в системе без вложений?

Да, приглашайте партнёров по своей ссылке и реф. комиссия мгновенно будет отправлена на ваш кошелёк, как только реферал купит позицию.


3. Сколько я могу купить позиций?

Для одного участника нет ограничений на покупку позиций, но есть общие для всех лимиты, каждый час доступно для покупки 20 позиций.


4. С какой платёжной системой вы работаете?

Мы работаем с Perfect Money.


5. Какая комиссия проекта?

Комиссия на вывод отсутствует.


6. Как быстро производятся выплаты в системе?

Вывод в системе полностью автоматический, по истечению срока вклада ваш депозит с прибылью будет отправлен на ваш кошелёк Perfect Money.


7. У меня есть вопросы, как с вами связаться?

Контактные данные в разделе Контакты.
Вклад будет после старта

Сайт profit-up.net
Если нужна рефссылка, пишите в личку или оставлю здесь после старта.
Делаю рефбэк.
__________________
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strange вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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