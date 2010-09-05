Россияне могут остаться без безлимитного мобильного Интернета

Ведущие мобильные операторы России рассматривают возможность полностью убрать из своих предложений тарифы с «безлимитным Интернетом».
Аналитики рынка сотовой связи обнародовали данные, согласно которых, пользователи, у которых подключена опция с неограниченным интернетом, в основном слушают музыку, смотрят видео-ролики и общаются по Viber’у. В среднем каждый из них потребляет по 5-7 ГБ трафика в месяц.
По мнению генерального директора аналитической компании Telecomdaily Дениса Кускова, безлимитным мобильным интернетом в России пользуются не более 5% от всех абонентов. Однако именно они создают наибольшую нагрузку на сеть и ухудшают условия для остальных пользователей.
Что касается непосредственно самих компаний – лидеров рынка сотовой связи, то «МТС» в ближайшее время планирует отказаться от своего тарифа «Безлимитище». Как оговорено в правилах, данный тариф предназначен только для планшетов и смартфонов. Использовать же его для стационарных компьютеров нельзя. Однако многие пользователи обходят эту блокировку и выкачивают до 100 ГБ трафика за месяц. В связи с этим, предоставление данной услуги становится невыгодным для компании.
Гендиректор «Вымпелкома» (или «Билайна») Шелль Йонсен, также выразил недовольство складывающейся ситуацией. По его словам, сети 3G работают на пределе своих возможностей, а в ближайшее время и 4G- сети будут полностью нагружены. Если данная ситуация не изменится в ближайшее время, то «Вымпелком» будет вынужден отказаться от безлимитных тарифов.
На данный момент от безлимитного интернета уже отказался оператор Yota – дочерняя компания «Мегафона».
Что касается «Теле2», то там пока не планируют убирать безлимитные тарифы, однако руководство компании пристально следит за ситуацией и способно в любое время изменить свою стратегию.
Специально для mmgp.ru