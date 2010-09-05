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В 2017 году шампанское в России подорожает на 15%

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Старый Вчера, 23:46
#1
Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 2,717
Благодарностей: 596
КП: 0.366

награды Волшебный горшочек 
В 2017 году шампанское в России подорожает на 15%


Стоимость дешевого шампанского в нынешнем году вырастит максимум на 15%. Такой прогноз сделали эксперты, в связи с увеличением акциза на алкогольные напитки.

Генеральный директор фирмы «Абрау-Дюрсо» Павел Титов прокомментировал данную ситуацию. По его словам, повышение акциза на 10% практически не отразится на игристых винах премиум класса. Однако данное увеличение способно всерьёз затронуть рынок недорогих шампанских. Ведь, как утверждает Титов, чем меньше розничная цена винного напитка, тем большую роль на него оказывает повышение акциза.

По мнению экспертов, складывающаяся ситуация получается не выгодна, как конечному потребителю, так и государству в целом. По предварительным подсчётам повышение цены на шампанское дополнительно принесёт в государственную казну около 2-ух миллиардов рублей. Однако это не тот результат, который принесёт положительный эффект в дальнейшем. Потребитель эконом-класса, просто перейдёт на алкогольные напитки из других категорий, тем самым спрос на шампанское будет постепенно падать.

Стоит напомнить, что акцизы на алкогольные напитки повысились в России с 1 января 2017 года. Исходя из этого, акциз на один литр шампанского, привезённого из-за иностранного сырья составит 36 рублей (в 2016 году – 26 рублей), а выращенного в России – 14 рублей.


Специально для mmgp.ru
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alex13r вне форума  
Старый Вчера, 23:56
#2
Специалист
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 800
Благодарностей: 130
КП: 0.156
Re: В 2017 году шампанское в России подорожает на 15%
Не сильно то и страшно, его же не пьют каждый день
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antow вне форума  
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