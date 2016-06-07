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5 вещей, которые вы должны учитывать перед покупкой нового жилья

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Старый Сегодня, 23:27
#1
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5 вещей, которые вы должны учитывать перед покупкой нового жилья

Не смотря на то, что недвижимость является одним из самых надежных и “непоколебимых” активов, существуют некоторые ошибки, на которые вы можете наткнуться во время покупки нового жилья. В этой статье мы и поговорим об этих 5-ти вещах, которые вы должны учитывать перед покупкой нового жилья.

“Динамичная” ли у вас жизнь?


Под понятием “динамичная жизнь” я подразумеваю жизнь, насыщенную частыми путешествиями или переездами. Нередко случается так, что ваш работодатель хочет, чтобы вы часто ездили по командировкам. Или же вам просто-напросто нравится путешествовать - в дальнейшем вы не планируете менять свой “образ жизни”. В подобных ситуациях приобретение своей собственной квартиры может быть не самым разумным решением. Конечно, существуют множество различных нюансов, которые “свели бы мои мысли на ноль”, но, тем не менее, покупая квартиру, вы должны быть уверены, что будете жить в ней на протяжении долгих лет.

Если же у вас не получается “оставаться в одном месте” на длительный срок, то вам необходимо найти хорошего арендодателя и снимать у него жилье. К поиску подходящего варианта нужно подойти очень тщательно, иначе вы создадите сами себе множество проблем… Конечно, неприятно жить в “чужой” квартире, но еще более неприятно покупать за бешеные деньги квартиру, чтобы в итоге она просто-напросто пустовала…

Дом или квартира?


Фактически каждый хотел бы приобрести “дом своей мечты”, но существует ряд проблем, связанных с жизнью в собственном доме и одна из самых главных проблем - это стоимость подобного места жительства. Приобретение собственной квартиры стоит немалой суммы денег, а про стоимость дома даже говорить нет смысла…

Тем не менее, если вдруг у вас имеется возможность приобрести дом, вы должны подумать о ряде трудностей, которые могут появиться в ходе содержания дома (о данных моментах мы поговорим позже).

Так же очень большую роль играет то, есть ли у вас семья. Если вы одиноки, то и смысла покупать дом нет - какой прок от пустых комнат? При таком развитии событий будет разумнее купить маленькую квартиру – ее и содержать будет проще, чем огромный дом, и стоимость коммунальных услуг будет меньше, и цена самой квартиры будет в разы дешевле, нежели цена дома.

Имеется ли у вас полный и качественный план действий?


Если вы уже определились, что вам необходима собственная квартира, то, скорее всего, следующим вашим “шагом” будет обдумывание такого вопроса: “А где же мне достать деньги на квартиру?” Этот вопрос является довольно сложным и деликатным, потому, каждый человек самостоятельно находит подходящее решение. Просто помните, что покупка желанной вам вещи (в том числе и квартиры) ни в коем случае не должна сделать вас беднее или недовольнее.

Многие в подобной ситуации начинают задумываться о том, чтобы взять кредит. Хотите – пожалуйста, берите. Только помните, что этот кредит в будущем выплачивать именно вам, а никому другому… Иначе, вы просто-напросто "утонете в кредитах" и станете должником – все, жизнь испорчена!

Подумайте о содержании нового места жительства


Вы должны понимать, что в случае покупки собственного жилья вам нужно будет его оформить (что тоже стоит немалую сумму денег). Если же вы будете жить в съемной квартире/доме, вам не придется возиться со всеми этими бумагами…

Нынче оплата коммунальных услуг может нанести довольно сильный удар вашему кошельку. Подумайте только, сколько будет стоить одно лишь отопление дома… Нужно искать способы экономить и на подобных вещах.

К тому же, некоторые арендодатели заранее включают в стоимость съема жилья оплату коммунальных услуг. Выгодно это или нет – решать лишь вам.

Конечно же, все эти затраты будут казаться ничтожными по сравнению со стоимостью самого места жительства, тем не менее, всегда учитывайте и их. Обидно будет, если вы купите квартиру, а какой-то тысячи долларов не будет хватать на ее оформление…

Тщательно изучите потенциальное место жительства


Допустим, что вы приняли к сведению все вышеупомянутые мною вопросы, и, казалось бы, уже даже нашли подходящую квартиру/дом. Наверняка вы учли такие нюансы, как расположение, условия, соседи, реальная стоимость и т.п.. Тем не менее, важно будет услышать мнение близких вам людей насчет данного жилья. Возможно, они смогут открыть вам глаза и показать те недостатки, которые вы ранее не видели.
Помните, что в подобных ситуациях мнение “независимых экспертов” крайне важно.

Так же я советую вам перед покупкой квартиры/дома проверить ее водопровод и остальные важные составляющие, которые невозможно увидеть “невооруженным взглядом”.

Заключение


В таких серьезных вещах, как покупка нового жилья, огромное значение играет здравый ум. Конечно, очень важно ставить для себя высокие цели и идти к ним, тем не менее, всегда мыслите реально. Удачи!

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Автор: Kaneki
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Метки
жизнь, ипотека, планирование, финансовая грамотность
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