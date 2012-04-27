Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Беттинговый фонд - totalbets.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:07
#1
Специалист
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 740
Благодарностей: 210
КП: 0.199
Беттинговый фонд - totalbets.biz
Краткая характеристика сайта:
  • Уникальный самописный скрипт
  • Ссл - в будущем
  • Выделенный ip-адрес - в будущем
  • Надежный хостинг

О проекте.
Если Вы искали надежного, профессионального и влиятельного партнера для своих инвестиций, то Вы находитесь там, где нужно.
Мы предлагаем частные услуги доверительного управления Вашим инвестициям на рынке беттинга.

Как мы зарабатываем?
Средства, принимаемые в доверительное управление, направлены на ставки в онлайн пари компании BetGames.tv. Нами разработано множество стратегий для получения гарантированной прибыли от участия в таких играх как «Покер», «Баккара» и «Битва ставок». Ежемесячно мы гарантированно получаем более 20% чистой прибыли благодаря высоким коэффициентам сервиса BetGames.tv.
Привлекая инвестиции, мы расширяем границы финансовых возможностей для своих партнеров и предлагаем различные схемы для заработка. Мы предлагаем своим партнерам 2 инвестиционных портфеля, являющиеся, на наш взгляд, наиболее прибыльными и оптимальными.
Чтобы стать активным участником TotalBets.biz достаточно иметь минимальную инвестицию в 8 долларов.
Вам необходимо пройти простую «Регистрацию» на сайте. После этого Вы сможете войти в «Личный кабинет», где нужно пополнить счет и передать средства в доверительное управление, согласно инвестиционным портфелям. Далее Ваши средства перечисляются на игровой счет букмекерских компаний, где мы в дальнейшем будем активно апеллировать ими.

О репутации управляющего, гарантиях сохранности и возвратности ваших средств:

Раз я здесь, значит я гарантирую сохранность Ваших средств.
Во-первых:
Я являюсь форумчаненом.
Во-вторых:
Если я создал тему значит я гарантирую Вам прибыль.

Типы вкладов
Нажмите на изображение для увеличения Название: Снимок.PNG Просмотров: 3 Размер: 33.3 Кб ID: 178282
План стандарт:
1. На 8 дней под 2% - в итоге 102% - сумма 8$-88$ - 0.25% в сутки
2. На 8 дней под 2.8% - в итоге 102% - сумма 89$-333$ - 0.35% в сутки
3. На 8 дней под 2.8% - в итоге 102% - сумма 334$-1111$ - 0.45% в сутки
Вклад возвращается через 8 дней с процентами
План Эксклюзивный:
1. На 13 дней под 3.9% - в итоге 103.9% - сумма 11$-111$ - 0.30% в сутки
2. На 13 дней под 5.2% - в итоге 105.2% - сумма 112$-888$ - 0.40% в сутки
3. На 13 дней под 6.5% - в итоге 106.5% - сумма 889$-5555$ - 0.50% в сутки
Вклад возвращается через 13 дней с процентами

Партнерская программа
3 типа партнерской программы.
Прогнозы на спорт
"VIP прогноз на 365 дней"- 25% от подписки.
"VIP прогноз на 30 дней"- 20% от подписки.
"VIP прогноз на 7 дней"- 15% от подписки.
"VIP прогноз на 1 день"- 10% от подписки.

Доверительное управление
"План STANDARD"- 0.5% от суммы депозита.
"План EXCLUSIVE"- 1% от суммы депозита.

Заработок с игр
"План GAMER"- 5% с каждой операции.

Также предлагаем профессиональные прогнозы на спорт
Будем развивать игры на сайте с выводом денег

Сотрудничество с Hyip мониторами
Уважаемые владельцы HYIP-мониторов! Проект не ведет сотрудничество с какими-либо мониторами. Вы можете зарабатывать неплохие средства на партнерской программе если захотите. Благодарим за понимание.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
AlexSystems на форуме  
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