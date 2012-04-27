AlexSystems Специалист

Имя: Alex Пол: Мужской Адрес: Москва Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.02.2013 Сообщений: 740 Благодарностей: 210 КП: 0.199

Беттинговый фонд - totalbets.biz

www.totalbets.biz



Краткая характеристика сайта: Уникальный самописный скрипт Ссл - в будущем Выделенный ip-адрес - в будущем Надежный хостинг

О проекте.

Если Вы искали надежного, профессионального и влиятельного партнера для своих инвестиций, то Вы находитесь там, где нужно.

Мы предлагаем частные услуги доверительного управления Вашим инвестициям на рынке беттинга.



Как мы зарабатываем?

Средства, принимаемые в доверительное управление, направлены на ставки в онлайн пари компании BetGames.tv. Нами разработано множество стратегий для получения гарантированной прибыли от участия в таких играх как «Покер», «Баккара» и «Битва ставок». Ежемесячно мы гарантированно получаем более 20% чистой прибыли благодаря высоким коэффициентам сервиса BetGames.tv.

Привлекая инвестиции, мы расширяем границы финансовых возможностей для своих партнеров и предлагаем различные схемы для заработка. Мы предлагаем своим партнерам 2 инвестиционных портфеля, являющиеся, на наш взгляд, наиболее прибыльными и оптимальными.

Чтобы стать активным участником TotalBets.biz достаточно иметь минимальную инвестицию в 8 долларов.

Вам необходимо пройти простую «Регистрацию» на сайте. После этого Вы сможете войти в «Личный кабинет», где нужно пополнить счет и передать средства в доверительное управление, согласно инвестиционным портфелям. Далее Ваши средства перечисляются на игровой счет букмекерских компаний, где мы в дальнейшем будем активно апеллировать ими.



О репутации управляющего, гарантиях сохранности и возвратности ваших средств:



Раз я здесь, значит я гарантирую сохранность Ваших средств.

Во-первых:

Я являюсь форумчаненом.

Во-вторых:

Если я создал тему значит я гарантирую Вам прибыль.



Типы вкладов



План стандарт:

1. На 8 дней под 2% - в итоге 102% - сумма 8$-88$ - 0.25% в сутки

2. На 8 дней под 2.8% - в итоге 102% - сумма 89$-333$ - 0.35% в сутки

3. На 8 дней под 2.8% - в итоге 102% - сумма 334$-1111$ - 0.45% в сутки

Вклад возвращается через 8 дней с процентами

План Эксклюзивный:

1. На 13 дней под 3.9% - в итоге 103.9% - сумма 11$-111$ - 0.30% в сутки

2. На 13 дней под 5.2% - в итоге 105.2% - сумма 112$-888$ - 0.40% в сутки

3. На 13 дней под 6.5% - в итоге 106.5% - сумма 889$-5555$ - 0.50% в сутки

Вклад возвращается через 13 дней с процентами



Партнерская программа

3 типа партнерской программы.

Прогнозы на спорт

"VIP прогноз на 365 дней"- 25% от подписки.

"VIP прогноз на 30 дней"- 20% от подписки.

"VIP прогноз на 7 дней"- 15% от подписки.

"VIP прогноз на 1 день"- 10% от подписки.



Доверительное управление

"План STANDARD"- 0.5% от суммы депозита.

"План EXCLUSIVE"- 1% от суммы депозита.



Заработок с игр

"План GAMER"- 5% с каждой операции.



Также предлагаем профессиональные прогнозы на спорт

Будем развивать игры на сайте с выводом денег



Сотрудничество с Hyip мониторами

Уважаемые владельцы HYIP-мониторов! Проект не ведет сотрудничество с какими-либо мониторами. Вы можете зарабатывать неплохие средства на партнерской программе если захотите. Благодарим за понимание.



Просмотреть и зарегистрироваться Если Вы искали надежного, профессионального и влиятельного партнера для своих инвестиций, то Вы находитесь там, где нужно.Мы предлагаем частные услуги доверительного управления Вашим инвестициям на рынке беттинга.Средства, принимаемые в доверительное управление, направлены на ставки в онлайн пари компании BetGames.tv. Нами разработано множество стратегий для получения гарантированной прибыли от участия в таких играх как «Покер», «Баккара» и «Битва ставок». Ежемесячно мы гарантированно получаем более 20% чистой прибыли благодаря высоким коэффициентам сервиса BetGames.tv.Привлекая инвестиции, мы расширяем границы финансовых возможностей для своих партнеров и предлагаем различные схемы для заработка. Мы предлагаем своим партнерам 2 инвестиционных портфеля, являющиеся, на наш взгляд, наиболее прибыльными и оптимальными.Чтобы стать активным участником TotalBets.biz достаточно иметь минимальную инвестицию в 8 долларов.Вам необходимо пройти простую «Регистрацию» на сайте. После этого Вы сможете войти в «Личный кабинет», где нужно пополнить счет и передать средства в доверительное управление, согласно инвестиционным портфелям. Далее Ваши средства перечисляются на игровой счет букмекерских компаний, где мы в дальнейшем будем активно апеллировать ими.Раз я здесь, значит я гарантирую сохранность Ваших средств.Я являюсь форумчаненом.Если я создал тему значит я гарантирую Вам прибыль.1. На 8 дней под 2% - в итоге 102% - сумма 8$-88$ - 0.25% в сутки2. На 8 дней под 2.8% - в итоге 102% - сумма 89$-333$ - 0.35% в сутки3. На 8 дней под 2.8% - в итоге 102% - сумма 334$-1111$ - 0.45% в суткиВклад возвращается через 8 дней с процентами1. На 13 дней под 3.9% - в итоге 103.9% - сумма 11$-111$ - 0.30% в сутки2. На 13 дней под 5.2% - в итоге 105.2% - сумма 112$-888$ - 0.40% в сутки3. На 13 дней под 6.5% - в итоге 106.5% - сумма 889$-5555$ - 0.50% в суткиВклад возвращается через 13 дней с процентами3 типа партнерской программы."VIP прогноз на 365 дней"- 25% от подписки."VIP прогноз на 30 дней"- 20% от подписки."VIP прогноз на 7 дней"- 15% от подписки."VIP прогноз на 1 день"- 10% от подписки."План STANDARD"- 0.5% от суммы депозита."План EXCLUSIVE"- 1% от суммы депозита."План GAMER"- 5% с каждой операции.Уважаемые владельцы HYIP-мониторов! Проект не ведет сотрудничество с какими-либо мониторами. Вы можете зарабатывать неплохие средства на партнерской программе если захотите. Благодарим за понимание.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________