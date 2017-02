Александра 81 Блог NewHyip.com



Пол: Женский Адрес: Родная планета Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 03.11.2014 Сообщений: 6,051 Благодарностей: 1,778 КП: 0.264

Пособие для новичков: где можно заработать биткоин? Доброго времени суток, уважаемые гости и пользователи форума!



Так как тема криптовалюты в нынешние времена достаточно актуальна, и ею с каждым днем все больше инвесторов увлекается, то у меня появилось желание составить некое пособие для новичков: где можно заработать биткоин?





Необъятные онлайн сети предлагают множество вариантов заработка этой валюты. В данном пособии я не стану рассматривать инвестирование с майнингом, так как эти варианты без капиталовложений ни одной монетой не порадуют. В то время как нас интересует чистый заработок.



Серфинг сайтов



Когда переходишь по реферальной ссылке на сайт с игрой, где за прохождение уровней или определенные действия начисляются сатоши, нет уверенности, что успеешь перевести заработок в свой биткоин кошелек. Потому что эти ресурсы являются завуалированными хайпами. В любой день их сайты могут исчезнуть из зоны досягаемости.



Лучше потратить немного времени и пройти регистрацию на тех биржах, где за просмотр сайтов сразу начисляются сатоши. Суть этой деятельности сводится к тому, чтобы сразу же после регистрации указать адрес своего кошелька криптовалют и воспользоваться кнопкой «start» . Тогда вы сразу попадаете на сторонний сайт, где надо побыть около 30 секунд, по истечении которых появится рамочка с игровой капчей. Верное введение капчи открывает доступ к просмотру рекламы. Здесь надо отыскать кнопку «click here for next ad» . После ее нажатия будет доступен уже новый сайт для посещения. И все действия повторяются до бесконечности.



Серфинг видео





Другие биржи предлагают более увлекательный заработок криптовалюты – просмотр видео. Ролики стают доступными для просмотра сразу же после регистрации. С их перечнем можно ознакомиться в личном кабинете. Видеоролик будет засчитан, как просмотренный, только после введения капчи.





Подобный серфинг организовывают и для просмотра рекламы. Поэтому детально все действия расписывать не вижу смысла.



Как зарабатывается криптовалюта биткоин при помощи накопленного опыта?



Кто не просто сатоши на проектах собирал, но еще и эту тему досконально старался изучать, тот получает еще один вариант заработка. Накопленный опыт может пригодиться новым пользователям. Но для этого его следует красиво подготовить и сделать доступным. Одни для этой цели обзаводятся личными блогами. Кому больше импонирует ролики снимать, наполняют качественным материалом свои каналы на Ютубе. Более активные создают даже форумы с оплатой в сатошах. Все эти проекты объединяет монетизация, так как вежде можно встретить реферальные ссылки кранов криптовалюты и немного посторонней рекламы.



Дельные рекомендации



Если раньше в момент регистрации пользователи вставляли адрес биткоин кошелька, то сейчас выгоднее поступать несколько иначе. Сначала следует определиться со своими дальнейшими действиями.

Кто планирует зарабатывать биткоин и инвестировать, тому лучше придерживаться старого метода и вводить адрес кошелька. А вот кто намерен сразу же конвертировать полученные сатоши в родную валюту, лучше пройти регистрацию на тех биржах обмена криптовалют, на счета которых можно напрямую выводить накопленные биткоины (микровалет). И в личных кабинетах проектов указывать уже этот адрес. Такой подход позволяет существенно экономить на комиссии.



Для работы с криптовалютой лучше завести почтовый ящик с концовкой @gmail.com. Тогда письма не будут теряться, и вы за считанные минуты подтвердите свое желание зарегистрироваться на проекте.



Заключение



Что чужие, что свои проекты первое время будут приносить маленькие суммы биткоина. Но если все части заработка сложить воедино и конвертировать в родную валюту по действующему курсу, то на выходе получится достаточно ощутимая сумма денег. А дополнительная прибыль никогда в семейном бюджете лишней не бывает.



А какими методами вы зарабатываете криптовалюту биткоин? Поделитесь с нами своими размышлениями, рекомендациями и замечаниями?



------------------------

Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Так как тема криптовалюты в нынешние времена достаточно актуальна, и ею с каждым днем все больше инвесторов увлекается, то у меня появилось желание составить некое пособие для новичков:Необъятные онлайн сети предлагаютэтой валюты. В данном пособии я не стану рассматривать инвестирование с майнингом, так как эти варианты без капиталовложений ни одной монетой не порадуют. В то время как нас интересуетКогда переходишь по реферальной ссылке на сайт с игрой, где за прохождение уровней или определенные действия начисляются сатоши, нет уверенности, что успеешь перевести заработок в свой. Потому что эти ресурсы являются завуалированными хайпами. В любой день их сайты могут исчезнуть из зоны досягаемости.Лучше потратить немного времени и пройти регистрацию на тех биржах, где за просмотр сайтов сразу начисляются сатоши. Суть этой деятельности сводится к тому, чтобы сразу же после регистрации указать адрес своегои воспользоваться кнопкой. Тогда вы сразу попадаете на сторонний сайт, где надо побыть около 30 секунд, по истечении которых появится рамочка с игровой капчей. Верное введение капчи открывает доступ к просмотру рекламы. Здесь надо отыскать кнопку. После ее нажатия будет доступен уже новый сайт для посещения. И все действия повторяются до бесконечности.Другие биржи предлагают более увлекательныйРолики стают доступными для просмотра сразу же после регистрации. С их перечнем можно ознакомиться в личном кабинете. Видеоролик будет засчитан, как просмотренный, только после введения капчи.Подобный серфинг организовывают и для просмотра рекламы. Поэтому детально все действия расписывать не вижу смысла.Кто не просто сатоши на проектах собирал, но еще и эту тему досконально старался изучать, тот получает. Накопленный опыт может пригодиться новым пользователям. Но для этого его следует красиво подготовить и сделать доступным. Одни для этой цели обзаводятся личными блогами. Кому больше импонирует ролики снимать, наполняют качественным материалом свои каналы на Ютубе. Более активные создают даже форумы с оплатой в сатошах. Все эти проекты объединяет монетизация, так как вежде можно встретить реферальные ссылки кранов криптовалюты и немного посторонней рекламы.Если раньше в момент регистрации пользователи вставляли, то сейчас выгоднее поступать несколько иначе. Сначала следует определиться со своими дальнейшими действиями.Кто планируети инвестировать, тому лучше придерживаться старого метода и вводить адрес кошелька. А вот кто намерен сразу же конвертировать полученные сатоши в родную валюту, лучше пройти регистрацию на тех биржах обмена криптовалют, на счета которых можно напрямую выводить накопленные биткоины (микровалет). И в личных кабинетах проектов указывать уже этот адрес. Такой подход позволяет существенно экономить на комиссии.Для работы с криптовалютой лучше завести почтовый ящик с концовкой @gmail.com. Тогда письма не будут теряться, и вы за считанные минуты подтвердите свое желание зарегистрироваться на проекте.Что чужие, что свои проекты первое время будут приносить маленькие суммы биткоина. Но если все части заработка сложить воедино и конвертировать в родную валюту по действующему курсу, то на выходе получится достаточно ощутимая сумма денег. А дополнительная прибыль никогда в семейном бюджете лишней не бывает.------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки,страховки на HyipStat.top|Лучшие инвест идеи на 2017 год| __________________