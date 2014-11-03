Доброго времени суток, уважаемые гости и пользователи форума!
Так как тема криптовалюты в нынешние времена достаточно актуальна, и ею с каждым днем все больше инвесторов увлекается, то у меня появилось желание составить некое пособие для новичков: где можно заработать биткоин?
Необъятные онлайн сети предлагают множество вариантов заработка
этой валюты. В данном пособии я не стану рассматривать инвестирование с майнингом, так как эти варианты без капиталовложений ни одной монетой не порадуют. В то время как нас интересует чистый заработок.
Серфинг сайтов
Когда переходишь по реферальной ссылке на сайт с игрой, где за прохождение уровней или определенные действия начисляются сатоши, нет уверенности, что успеешь перевести заработок в свой биткоин кошелек
. Потому что эти ресурсы являются завуалированными хайпами. В любой день их сайты могут исчезнуть из зоны досягаемости.
Лучше потратить немного времени и пройти регистрацию на тех биржах, где за просмотр сайтов сразу начисляются сатоши. Суть этой деятельности сводится к тому, чтобы сразу же после регистрации указать адрес своего кошелька криптовалют
и воспользоваться кнопкой «start»
. Тогда вы сразу попадаете на сторонний сайт, где надо побыть около 30 секунд, по истечении которых появится рамочка с игровой капчей. Верное введение капчи открывает доступ к просмотру рекламы. Здесь надо отыскать кнопку «click here for next ad»
. После ее нажатия будет доступен уже новый сайт для посещения. И все действия повторяются до бесконечности.
Серфинг видео
Другие биржи предлагают более увлекательный заработок криптовалюты – просмотр видео.
Ролики стают доступными для просмотра сразу же после регистрации. С их перечнем можно ознакомиться в личном кабинете. Видеоролик будет засчитан, как просмотренный, только после введения капчи.
Подобный серфинг организовывают и для просмотра рекламы. Поэтому детально все действия расписывать не вижу смысла.
Как зарабатывается криптовалюта биткоин при помощи накопленного опыта?
Кто не просто сатоши на проектах собирал, но еще и эту тему досконально старался изучать, тот получает еще один вариант заработка
. Накопленный опыт может пригодиться новым пользователям. Но для этого его следует красиво подготовить и сделать доступным. Одни для этой цели обзаводятся личными блогами. Кому больше импонирует ролики снимать, наполняют качественным материалом свои каналы на Ютубе. Более активные создают даже форумы с оплатой в сатошах. Все эти проекты объединяет монетизация, так как вежде можно встретить реферальные ссылки кранов криптовалюты и немного посторонней рекламы.
Дельные рекомендации
Если раньше в момент регистрации пользователи вставляли адрес биткоин кошелька
, то сейчас выгоднее поступать несколько иначе. Сначала следует определиться со своими дальнейшими действиями.
Кто планирует зарабатывать биткоин
и инвестировать, тому лучше придерживаться старого метода и вводить адрес кошелька. А вот кто намерен сразу же конвертировать полученные сатоши в родную валюту, лучше пройти регистрацию на тех биржах обмена криптовалют, на счета которых можно напрямую выводить накопленные биткоины (микровалет). И в личных кабинетах проектов указывать уже этот адрес. Такой подход позволяет существенно экономить на комиссии.
Для работы с криптовалютой лучше завести почтовый ящик с концовкой @gmail.com. Тогда письма не будут теряться, и вы за считанные минуты подтвердите свое желание зарегистрироваться на проекте.
Заключение
Что чужие, что свои проекты первое время будут приносить маленькие суммы биткоина. Но если все части заработка сложить воедино и конвертировать в родную валюту по действующему курсу, то на выходе получится достаточно ощутимая сумма денег. А дополнительная прибыль никогда в семейном бюджете лишней не бывает.
А какими методами вы зарабатываете криптовалюту биткоин? Поделитесь с нами своими размышлениями, рекомендациями и замечаниями?
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Автор: Александра 81
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