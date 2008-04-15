myanmar-mmm.asia - MMM GLOBAL 2017

Я не являюсь ни создателем ни админом данного проекта.
Данный проект является общемировой версией проекта МММ GLOBAL (от легендарного Сергея Мавроди), в которой могут участвовать абсолютно все желающие, включая жителей России, Украины, Белоруссии.
Начало работы: 20 Января 2017 года
(В версиях проекта прошлых лет, могли участвовать только жители определённой страны и никто более: MMM India, MMM Malaysia, MMM China, MMM Japan, MMM Turkey и т.д. около 20 стран.)
В 2017 г стартовал MMM MYANMAR - который позволяет участвовать всем без исключения.
В ДАННЫЙ МОМЕНТ НОВЫЙ МММ ГЛОБАЛ 2017 В САМОМ НАЧАЛЕ ПУТИ.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:
ВСЕ ПЕРЕВОДЫ ПРОИСХОДЯТ ТОЛЬКО МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ, А НЕ СОБИРАЮТСЯ В 1 МЕСТЕ
ВСЕ ВКЛАДЫ ПРИНИМАЮТСЯ И ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ В КРИПТОВАЛЮТЕ BITCOIN.
Вклады и выплаты делаются только в валюте BITCOIN.
Минимальный вклад и выплата: 0,01 BTC (БитКоин) примерно 10$
Максимальный вклад составляет: 10 BTC (БитКоин) или 10000$
БОНУСЫ:
1. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БОНУС
- Вы в личном кабинете подаёте заявку на размещение вклада.
- Средства при этом остаются у вас на вашем BTC кошельке.
- В течение 15 дней к вам в личном кабинете приходит запрос на перевод ваших BTC на счёт другого участника.
- Вы должны перевести указанную сумму ( не превышающую заявленную на вклад сумму)
- Ваш вклад с первого дня приносит доход, но вывести вы его можете только через 15 дней (после перевода вашего вклада другому участнику, для подтверждения того, что ваш вклад создан не виртуальными деньгами, а реальными)
- По истечение 15 дней вы можете продолжать накапливать средства в кабинете или выводить в любой момент по желанию
Каждый новый участник получает приятный бонус — от 20$ до 100$ долларов за первый вклад.
2. НА ПЕРВЫЙ ВКЛАД ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ + 50% В МЕСЯЦ ПРИРОСТА.
НА ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВКЛАДЫ ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ +30% В МЕСЯЦ ПРИРОСТА
3. ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕВЕЛИ ДЕНЬГИ ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ, ВАМ ДОНАЧИСЛЯТ +3% К СУММЕ ПЕРЕВОДА!!!
4. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗАДАНИЙ ОТ ПРОЕКТА МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДО 100% В МЕСЯЦ.
5. БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ
6. РЕФЕРАЛЬНЫЕ БОНУСЫ
- ПОДАРОК 20 долларов (0.02 BTC ), при вкладе от 100$ (0,1 BTC) — (вклад мин. на 2 недели)
- ПОДАРОК 50 долларов (0.05 BTC ), при вкладе от 500$ (0,5 BTC) — (вклад мин. на 1 месяц)
- ПОДАРОК 100 долларов (0.1 BTC ), при вкладе от 3000$ (3 BTC) — (вклад мин. на 1 месяц)
(смотрите ниже)
ПРИМЕРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ.
Если вы делаете ПЕРВЫЙ ВКЛАД ПОД 50% В МЕСЯЦ
, к примеру на 1 BTC, то:
- через 1 месяц у вас на балансе будет 1,5 BTC
- через 2 месяца у вас на балансе будет 2,3 BTC (сложный процент)
- и так далее…
- через 1 год вы сможете забрать 130 BTC (увеличение вклада в 130 раз!!!)
Если вы делаете ПОВТОРНЫЙ ВКЛАД ПОД 30% В МЕСЯЦ
, к примеру на 1 BTC, то:
- через 1 месяц у вас на балансе будет 1,3 BTC
- через 2 месяца у вас на балансе будет 1,7 BTC (сложный процент)
- через 3 месяца у вас на балансе будет 2,2 BTC (сложный процент)
- и так далее…
- через 1 год вы сможете забрать 23 BTC (увеличение вклада в 23 раза!!!)
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
За лично приглашённого участника вы получите 10% от вклада приглашённого!!!
(Если участник делает повторный вклад, при этом уже забрал прибыли больше нового вклада, бонус не начисляется. Пример. Участник сделал вклад 1 BTC. Через месяц забрал 2 BTC. Делает новый вклад на 2,5 BTC. Вы получите 10% только от 0,5 BTC)
Для активных участников предусмотрены дополнительные ранги и бонусы.
ДЕСЯТНИК
— это участник пригласивший в МММ 10 человек с минимальными вкладами
Десятник получает 5% от вкладов всех участников всех уровней в его структуре.
СОТНИК
— это десятник, в структуре которого появися ещё 1 десятник
Сотник получает:
ТЫСЯЧНИК
- 5% от вкладов всех участников своей структуры
- 3% от вкладов в стуктурах нижестоящих десятников.
— это сотник, в структуре которого появися ещё 1 сотник
Тысячник получает:
ДЕСЯТИТЫСЯЧНИК
- 5% от вкладов всех участников своей структуры
- 3% от вкладов в стуктуре нижестоящих сотников
- 1% от вкладов в стуктуре нижестоящих десятников
— это тысячник, в структуре которого появися ещё 1 тысячник
Десятитысячник получает:
- 5% от вкладов всех участников своей структуры
- 3% от вкладов в стуктуре нижестоящих тысячников
- 1% от вкладов в стуктуре нижестоящих сотников
- 0,5 % от вкладов в стуктуре нижестоящих десятников
И так далее …..
ВНИМАНИЕ!
Реферальный бонус (10%) и бонус лидерский (5%-0,1%) не суммируются.
- 10% получает пригласитель, независимо от статуса.
- 10% одновременно получает десятник и пригласитель в 1 лице.
- 5% получает десятник, если он не является пригласителем нового вкладчика
Инструкции по регистрации и вкладу смотрите ниже в в комментариях или на сайте, указанном в моей подписи.
МОЙ ВКЛАД:
0,55 BTC