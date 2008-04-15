wwwinvesttown Любитель

Имя: Алексей Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 09.03.2016 Сообщений: 310 Благодарностей: 62 КП: 0.013

myanmar-mmm.asia - MMM GLOBAL 2017 Я не являюсь ни создателем ни админом данного проекта.

Начало работы: 20 Января 2017 года

Данный проект является общемировой версией проекта МММ GLOBAL (от легендарного Сергея Мавроди), в которой могут участвовать абсолютно все желающие, включая жителей России, Украины, Белоруссии.

(В версиях проекта прошлых лет, могли участвовать только жители определённой страны и никто более: MMM India, MMM Malaysia, MMM China, MMM Japan, MMM Turkey и т.д. около 20 стран.)

В 2017 г стартовал MMM MYANMAR - который позволяет участвовать всем без исключения.







В ДАННЫЙ МОМЕНТ НОВЫЙ МММ ГЛОБАЛ 2017 В САМОМ НАЧАЛЕ ПУТИ.

ВСЕ ПЕРЕВОДЫ ПРОИСХОДЯТ ТОЛЬКО МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ, А НЕ СОБИРАЮТСЯ В 1 МЕСТЕ

ВСЕ ВКЛАДЫ ПРИНИМАЮТСЯ И ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ В КРИПТОВАЛЮТЕ BITCOIN.





ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:



Вклады и выплаты делаются только в валюте BITCOIN.

Минимальный вклад и выплата: 0,01 BTC (БитКоин) примерно 10$

Максимальный вклад составляет: 10 BTC (БитКоин) или 10000$

Вы в личном кабинете подаёте заявку на размещение вклада.

Средства при этом остаются у вас на вашем BTC кошельке.

В течение 15 дней к вам в личном кабинете приходит запрос на перевод ваших BTC на счёт другого участника.

Вы должны перевести указанную сумму ( не превышающую заявленную на вклад сумму)

Ваш вклад с первого дня приносит доход, но вывести вы его можете только через 15 дней (после перевода вашего вклада другому участнику, для подтверждения того, что ваш вклад создан не виртуальными деньгами, а реальными)

По истечение 15 дней вы можете продолжать накапливать средства в кабинете или выводить в любой момент по желанию

БОНУСЫ:



1. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БОНУС

Каждый новый участник получает приятный бонус — от 20$ до 100$ долларов за первый вклад. ПОДАРОК 20 долларов (0.02 BTC ), при вкладе от 100$ (0,1 BTC) — (вклад мин. на 2 недели)

ПОДАРОК 50 долларов (0.05 BTC ), при вкладе от 500$ (0,5 BTC) — (вклад мин. на 1 месяц)

ПОДАРОК 100 долларов (0.1 BTC ), при вкладе от 3000$ (3 BTC) — (вклад мин. на 1 месяц)

2. НА ПЕРВЫЙ ВКЛАД ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ + 50% В МЕСЯЦ ПРИРОСТА.



НА ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВКЛАДЫ ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ +30% В МЕСЯЦ ПРИРОСТА



3. ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕВЕЛИ ДЕНЬГИ ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ, ВАМ ДОНАЧИСЛЯТ +3% К СУММЕ ПЕРЕВОДА!!!



4. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗАДАНИЙ ОТ ПРОЕКТА МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДО 100% В МЕСЯЦ.



5. БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ



6. РЕФЕРАЛЬНЫЕ БОНУСЫ (смотрите ниже)





ПРИМЕРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ.



Если вы делаете ПЕРВЫЙ ВКЛАД ПОД 50% В МЕСЯЦ , к примеру на 1 BTC, то: через 1 месяц у вас на балансе будет 1,5 BTC

через 2 месяца у вас на балансе будет 2,3 BTC (сложный процент)

и так далее…

через 1 год вы сможете забрать 130 BTC ( увеличение вклада в 130 раз!!! )



Если вы делаете ПОВТОРНЫЙ ВКЛАД ПОД 30% В МЕСЯЦ , к примеру на 1 BTC, то: через 1 месяц у вас на балансе будет 1,3 BTC

через 2 месяца у вас на балансе будет 1,7 BTC (сложный процент)

через 3 месяца у вас на балансе будет 2,2 BTC (сложный процент)

и так далее…

через 1 год вы сможете забрать 23 BTC ( увеличение вклада в 23 раза!!! )



РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



За лично приглашённого участника вы получите 10% от вклада приглашённого!!!



(Если участник делает повторный вклад, при этом уже забрал прибыли больше нового вклада, бонус не начисляется. Пример. Участник сделал вклад 1 BTC. Через месяц забрал 2 BTC. Делает новый вклад на 2,5 BTC. Вы получите 10% только от 0,5 BTC)





Для активных участников предусмотрены дополнительные ранги и бонусы.



ДЕСЯТНИК — это участник пригласивший в МММ 10 человек с минимальными вкладами

Десятник получает 5% от вкладов всех участников всех уровней в его структуре.

СОТНИК — это десятник, в структуре которого появися ещё 1 десятник

Сотник получает: 5% от вкладов всех участников своей структуры

3% от вкладов в стуктурах нижестоящих десятников. ТЫСЯЧНИК — это сотник, в структуре которого появися ещё 1 сотник

Тысячник получает: 5% от вкладов всех участников своей структуры

3% от вкладов в стуктуре нижестоящих сотников

1% от вкладов в стуктуре нижестоящих десятников ДЕСЯТИТЫСЯЧНИК — это тысячник, в структуре которого появися ещё 1 тысячник

Десятитысячник получает: 5% от вкладов всех участников своей структуры

3% от вкладов в стуктуре нижестоящих тысячников

1% от вкладов в стуктуре нижестоящих сотников

0,5 % от вкладов в стуктуре нижестоящих десятников И так далее …..



ВНИМАНИЕ!

Реферальный бонус (10%) и бонус лидерский (5%-0,1%) не суммируются. 10% получает пригласитель, независимо от статуса.

10% одновременно получает десятник и пригласитель в 1 лице.

5% получает десятник, если он не является пригласителем нового вкладчика





Для регистрации перейдите по одной из ссылок:



http://myanmar-mmm.asia/?i=vip@invest.town — рефферальная ссылка http://myanmar-mmm.asia/?i=invest — инвайт ссылка Инструкции по регистрации и вкладу смотрите ниже в в комментариях или на сайте, указанном в моей подписи.





МОЙ ВКЛАД: 0,55 BTC

Вклады и выплаты делаются только в валюте BITCOIN.Минимальный вклад и выплата: 0,01 BTC (БитКоин) примерно 10$Максимальный вклад составляет: 10 BTC (БитКоин) или 10000$Каждый новый участник получает приятный бонус — от 20$ до 100$ долларов за первый вклад.(смотрите ниже)Если вы делаете, к примеру на 1 BTC, то:Если вы делаете, к примеру на 1 BTC, то:За лично приглашённого участникаДля активных участников предусмотрены дополнительные ранги и бонусы.— это участник пригласивший в МММ 10 человек с минимальными вкладами— это десятник, в структуре которого появися ещё 1 десятникСотник получает:— это сотник, в структуре которого появися ещё 1 сотникТысячник получает:— это тысячник, в структуре которого появися ещё 1 тысячникДесятитысячник получает:И так далее …..0,55 BTC

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