Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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myanmar-mmm.asia - MMM GLOBAL 2017

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:03
#1
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.03.2016
Сообщений: 310
Благодарностей: 62
КП: 0.013
myanmar-mmm.asia - MMM GLOBAL 2017
Я не являюсь ни создателем ни админом данного проекта.
Начало работы: 20 Января 2017 года

Данный проект является общемировой версией проекта МММ GLOBAL (от легендарного Сергея Мавроди), в которой могут участвовать абсолютно все желающие, включая жителей России, Украины, Белоруссии.
(В версиях проекта прошлых лет, могли участвовать только жители определённой страны и никто более: MMM India, MMM Malaysia, MMM China, MMM Japan, MMM Turkey и т.д. около 20 стран.)
В 2017 г стартовал MMM MYANMAR - который позволяет участвовать всем без исключения.



В ДАННЫЙ МОМЕНТ НОВЫЙ МММ ГЛОБАЛ 2017 В САМОМ НАЧАЛЕ ПУТИ.
ВСЕ ПЕРЕВОДЫ ПРОИСХОДЯТ ТОЛЬКО МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ, А НЕ СОБИРАЮТСЯ В 1 МЕСТЕ
ВСЕ ВКЛАДЫ ПРИНИМАЮТСЯ И ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ В КРИПТОВАЛЮТЕ BITCOIN.



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:

Вклады и выплаты делаются только в валюте BITCOIN.
Минимальный вклад и выплата: 0,01 BTC (БитКоин) примерно 10$
Максимальный вклад составляет: 10 BTC (БитКоин) или 10000$
  • Вы в личном кабинете подаёте заявку на размещение вклада.
  • Средства при этом остаются у вас на вашем BTC кошельке.
  • В течение 15 дней к вам в личном кабинете приходит запрос на перевод ваших BTC на счёт другого участника.
  • Вы должны перевести указанную сумму ( не превышающую заявленную на вклад сумму)
  • Ваш вклад с первого дня приносит доход, но вывести вы его можете только через 15 дней (после перевода вашего вклада другому участнику, для подтверждения того, что ваш вклад создан не виртуальными деньгами, а реальными)
  • По истечение 15 дней вы можете продолжать накапливать средства в кабинете или выводить в любой момент по желанию

БОНУСЫ:

1. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БОНУС
Каждый новый участник получает приятный бонус — от 20$ до 100$ долларов за первый вклад.
  • ПОДАРОК 20 долларов (0.02 BTC ), при вкладе от 100$ (0,1 BTC) — (вклад мин. на 2 недели)
  • ПОДАРОК 50 долларов (0.05 BTC ), при вкладе от 500$ (0,5 BTC) — (вклад мин. на 1 месяц)
  • ПОДАРОК 100 долларов (0.1 BTC ), при вкладе от 3000$ (3 BTC) — (вклад мин. на 1 месяц)

2. НА ПЕРВЫЙ ВКЛАД ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ + 50% В МЕСЯЦ ПРИРОСТА.

НА ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВКЛАДЫ ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ +30% В МЕСЯЦ ПРИРОСТА

3. ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕВЕЛИ ДЕНЬГИ ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ, ВАМ ДОНАЧИСЛЯТ +3% К СУММЕ ПЕРЕВОДА!!!

4. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗАДАНИЙ ОТ ПРОЕКТА МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДО 100% В МЕСЯЦ.

5. БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ

6. РЕФЕРАЛЬНЫЕ БОНУСЫ (смотрите ниже)


ПРИМЕРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ.

Если вы делаете ПЕРВЫЙ ВКЛАД ПОД 50% В МЕСЯЦ, к примеру на 1 BTC, то:
  • через 1 месяц у вас на балансе будет 1,5 BTC
  • через 2 месяца у вас на балансе будет 2,3 BTC (сложный процент)
  • и так далее…
  • через 1 год вы сможете забрать 130 BTC (увеличение вклада в 130 раз!!!)


Если вы делаете ПОВТОРНЫЙ ВКЛАД ПОД 30% В МЕСЯЦ, к примеру на 1 BTC, то:
  • через 1 месяц у вас на балансе будет 1,3 BTC
  • через 2 месяца у вас на балансе будет 1,7 BTC (сложный процент)
  • через 3 месяца у вас на балансе будет 2,2 BTC (сложный процент)
  • и так далее…
  • через 1 год вы сможете забрать 23 BTC (увеличение вклада в 23 раза!!!)


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

За лично приглашённого участника вы получите 10% от вклада приглашённого!!!

(Если участник делает повторный вклад, при этом уже забрал прибыли больше нового вклада, бонус не начисляется. Пример. Участник сделал вклад 1 BTC. Через месяц забрал 2 BTC. Делает новый вклад на 2,5 BTC. Вы получите 10% только от 0,5 BTC)


Для активных участников предусмотрены дополнительные ранги и бонусы.

ДЕСЯТНИК — это участник пригласивший в МММ 10 человек с минимальными вкладами
Десятник получает 5% от вкладов всех участников всех уровней в его структуре.
СОТНИК — это десятник, в структуре которого появися ещё 1 десятник
Сотник получает:
  • 5% от вкладов всех участников своей структуры
  • 3% от вкладов в стуктурах нижестоящих десятников.
ТЫСЯЧНИК — это сотник, в структуре которого появися ещё 1 сотник
Тысячник получает:
  • 5% от вкладов всех участников своей структуры
  • 3% от вкладов в стуктуре нижестоящих сотников
  • 1% от вкладов в стуктуре нижестоящих десятников
ДЕСЯТИТЫСЯЧНИК — это тысячник, в структуре которого появися ещё 1 тысячник
Десятитысячник получает:
  • 5% от вкладов всех участников своей структуры
  • 3% от вкладов в стуктуре нижестоящих тысячников
  • 1% от вкладов в стуктуре нижестоящих сотников
  • 0,5 % от вкладов в стуктуре нижестоящих десятников
И так далее …..

ВНИМАНИЕ!
Реферальный бонус (10%) и бонус лидерский (5%-0,1%) не суммируются.
  • 10% получает пригласитель, независимо от статуса.
  • 10% одновременно получает десятник и пригласитель в 1 лице.
  • 5% получает десятник, если он не является пригласителем нового вкладчика



Для регистрации перейдите по одной из ссылок:
http://myanmar-mmm.asia/?i=vip@invest.town — рефферальная ссылка
http://myanmar-mmm.asia/?i=invest — инвайт ссылка
Инструкции по регистрации и вкладу смотрите ниже в в комментариях или на сайте, указанном в моей подписи.



МОЙ ВКЛАД: 0,55 BTC
__________________
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wwwinvesttown на форуме  
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Метки
investments, вклад, мавроди, пирамида, рефбек
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