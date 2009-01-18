Самые экстремальные штрафы в Украине

В Украине совместно с увеличением "минималки" до 3200 грн возросли и штрафные санкции за нарушения трудового законодательства. К примеру, за “конвертную” зарплату, работодатель должен заплатить 320 000 гривен. Такой штраф вызвало серьёзное недовольство в стране. Штраф за пользование нерастаможенного автомобиля будет составлять 618 000 грн. По реальному примеру, одессит заплатит такую сумму за эксплуатацию автомобиля Вольво, зарегистрированное в Иордании). Суд решил, что он должен уплатить 300% от стоимости "растаможки", которая зависит от объёма и типа двигателя.
Но одновременно в стране есть и откровенно мизерные штрафы за серьёзные нарушения. Пример: За ожесточённое обращение к животным, украинец сегодня уплатит максимально 357 гривен.
Юрист В. Столитний сообщил "кое-какие штрафы остаются мизерными из-за того, что их давно уже не пересматривали". “Что же касается сегодняшних штрафных санкций, то я не понимаю, как депутаты рассчитывают эти суммы и на чем опираются свои суммы”, — заявил юрист Е. Солодка.
Итак, самые странные санкции Украины:
17-51 грн - наплевательское отношение родителей к детям ( до 18 лет) Специально для MMGP.RU
153-357 грн - самозахват водных объектов
153-357 грн - ожесточённое обращение с животными
170-850 грн - самовольное занятие земли
850 грн - нелегальная вырубка леса в заповедных зонах
9 600 грн - недопуск к проведению проверки наблюдательных органов по трудовому праву.
17 000 грн - за превышение лимита расчётов "наличкой" ( до 50 тыс грн, даже если больше на 1 грн)
96 000 грн - за допуск лица к работе без заключённого трудового контракта
320 000 грн - официально неоформленные работники или необоснованно низкие зарплаты
600 000 грн - за езду на нерастаможенном автомобиле (но здесь штраф рассчитывается в индивидуальном порядке)
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