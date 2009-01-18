Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,482 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Самые экстремальные штрафы в Украине

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:01
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,736
Благодарностей: 1,076
КП: 0.123
Самые экстремальные штрафы в Украине

В Украине совместно с увеличением "минималки" до 3200 грн возросли и штрафные санкции за нарушения трудового законодательства. К примеру, за “конвертную” зарплату, работодатель должен заплатить 320 000 гривен. Такой штраф вызвало серьёзное недовольство в стране. Штраф за пользование нерастаможенного автомобиля будет составлять 618 000 грн. По реальному примеру, одессит заплатит такую сумму за эксплуатацию автомобиля Вольво, зарегистрированное в Иордании). Суд решил, что он должен уплатить 300% от стоимости "растаможки", которая зависит от объёма и типа двигателя.

Но одновременно в стране есть и откровенно мизерные штрафы за серьёзные нарушения. Пример: За ожесточённое обращение к животным, украинец сегодня уплатит максимально 357 гривен.
Юрист В. Столитний сообщил "кое-какие штрафы остаются мизерными из-за того, что их давно уже не пересматривали". “Что же касается сегодняшних штрафных санкций, то я не понимаю, как депутаты рассчитывают эти суммы и на чем опираются свои суммы”, — заявил юрист Е. Солодка.

Итак, самые странные санкции Украины:
17-51 грн - наплевательское отношение родителей к детям ( до 18 лет)
153-357 грн - самозахват водных объектов
153-357 грн - ожесточённое обращение с животными
170-850 грн - самовольное занятие земли
850 грн - нелегальная вырубка леса в заповедных зонах
9 600 грн - недопуск к проведению проверки наблюдательных органов по трудовому праву.
17 000 грн - за превышение лимита расчётов "наличкой" ( до 50 тыс грн, даже если больше на 1 грн)
96 000 грн - за допуск лица к работе без заключённого трудового контракта
320 000 грн - официально неоформленные работники или необоснованно низкие зарплаты
600 000 грн - за езду на нерастаможенном автомобиле (но здесь штраф рассчитывается в индивидуальном порядке)
Специально для MMGP.RU
Уникальность eTXT
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
|Обзор партизана Criaton.com! |Bestinvestor.ru - Подскажет как правильно инвестировать и получить максимальную прибыль!
Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 22:08
#2
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,493
Благодарностей: 4,443

награды Волшебный горшочек 
Re: Самые экстремальные штрафы в Украине
вроде ничего экстремального или странного и это всего лишь штрафы...
вот до 1000 грн. еще очень скромные штрафы за реальные преступления...
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Регистрация на форуме MMGP
tiu-bik на форуме  
Ответить
Метки
налоги, новости, санкции, украина, финансы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для патентных троллей в Украине значительно повысят штрафы Arise Новости в мире финансов и инвестиций 11 01.02.2017 00:44
Самые высокооплачиваемые профессии в Украине (инфографика) moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 22.01.2017 13:34
Названы самые выгодные рабочие места в Украине moskva Новости в мире финансов и инвестиций 5 19.11.2016 20:52
Названы самые востребованные специалисты в Украине moskva Новости в мире финансов и инвестиций 18 14.11.2016 23:33
Перечислены самые перспективные отрасли для инвестиций в Украине Angelika78 Новости в мире финансов и инвестиций 1 11.05.2015 13:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Возьму троих учеников на обучение игры на низких лимитах
От Followme в разделе «Покер»
Аватар Avangardman
Встречи с инвесторами с 24 октября по 30 ноября
От Avangardman в разделе «Проекты от Avangardman'а»
Аватара нет
Форум любителей животных с оплатой за сообщения.
От kalas в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
RealFinancialFund - RealFinancialFund.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
IntFunds - intfunds.biz
От forte77 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Биткойн внезапно вырос до 450 долларов
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube