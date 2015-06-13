Зимбабве выпустила в обращение пятидолларовые бумаги

Центральный банк Зимбабве выпустил в обращение пятидолларовые бумаги
, которые можно использовать в качестве наличных денег, передает Reuters. По словам главы ЦБ Зимбабве Джона Мангуды, уже выпущено $15 млн новой валюты.
Как отмечает агентство, такое решение было принято правительством президента Роберта Мугабе, чтобы избавиться от дефицита наличных денег, из-за которого граждане Зимбабве стоят в очереди за наличностью.
В ноябре 2016 года в Зимбабве уже выпустили двух- и однодолларовые бонды, чтобы уменьшить дефицит наличности в стране. Несмотря на опасения, что такие действия могут спровоцировать новую волну гиперинфляции, курс эрзац-валюты пока остается стабильным.
В 2009 году Зимбабве отказалось от использования собственной валюты, после того как из-за гиперинфляции недостаточными оказались даже купюры в 100 трлн долларов
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