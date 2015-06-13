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Зимбабве выпустила в обращение пятидолларовые бумаги

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Старый Сегодня, 21:40
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
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Зимбабве выпустила в обращение пятидолларовые бумаги
Центральный банк Зимбабве выпустил в обращение пятидолларовые бумаги, которые можно использовать в качестве наличных денег, передает Reuters. По словам главы ЦБ Зимбабве Джона Мангуды, уже выпущено $15 млн новой валюты.

Как отмечает агентство, такое решение было принято правительством президента Роберта Мугабе, чтобы избавиться от дефицита наличных денег, из-за которого граждане Зимбабве стоят в очереди за наличностью.

В ноябре 2016 года в Зимбабве уже выпустили двух- и однодолларовые бонды, чтобы уменьшить дефицит наличности в стране. Несмотря на опасения, что такие действия могут спровоцировать новую волну гиперинфляции, курс эрзац-валюты пока остается стабильным.

В 2009 году Зимбабве отказалось от использования собственной валюты, после того как из-за гиперинфляции недостаточными оказались даже купюры в 100 трлн долларов

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Старый Сегодня, 22:14
#2
Специалист
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 782
Благодарностей: 175
КП: 0.118
Re: Зимбабве выпустила в обращение пятидолларовые бумаги
Цитата:
даже купюры в 100 трлн долларов
Даже не могу себе представить их цены, если у них были такие «купюры».
grebnev на форуме  
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